Paixão de Cristo Estrutura para a Paixão de Cristo é montada no Marco Zero após três anos de hiato Espetáculo "Paixão de Cristo do Recife: Jesus, a Luz do Mundo" acontece nos dias 7, 8 e 9 de abril

Após três anos de hiato em seu tradicional formato presencial, o espetáculo “Paixão de Cristo do Recife: Jesus, a Luz do Mundo” volta a acontecer no Marco Zero, de sexta (7) a domingo (9) próximo, às 18h, e a estrutura para receber a peça já está sendo montada.

Segundo a assessoria do evento, a 25ª edição da montagem contará com cenário modernos e não-realistas, com alicerces à mostra em uma estrutura metálica de até cinco metros de altura, jogo de tecidos, e projeções de luzes para compor as cenas. A cenografia é de Cláudio Lira.

A montagem deste ano também será mais próxima do público. A plateia de duas mil cadeiras terá a oportunidade de ficar no centro de algumas cenas, a exemplo do cortejo da Via Dolorosa.

A “Paixão de Cristo do Recife: Jesus, a Luz do Mundo” terá Jesus e Maria negros, e um texto que relaciona as passagens bíblicas com referências aos conflitos da geopolítica mundial contemporânea. O elenco conta com mais de 150 atores e figurantes, com figurinos referenciados a estética sagrada na contemporaneidade. Jesus, por exemplo, vestirá calça jeans, e os sacerdotes estarão de paletó.



O ator recifense Asaías Rodrigues (Zaza) será protagonista do espetáculo pelo segundo ano consecutivo, o primeiro no Marco Zero, já que em 2022 a encenação ocorreu no Teatro Luiz Mendonça. Já Maria é vivida por Brenda Lígia, que já atuou em séries de TV como "Assédio" e "Sob Pressão", além de filmes como "As Melhores Coisas do Mundo" e "Sangue Azul".

