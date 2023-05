A- A+

Museu Estudante come obra de arte feita com banana em exposição na Coreia do Sul; veja vídeo "Comedian" consiste de uma unidade da fruta presa a uma parede com fita adesiva

Um estudante sul-coreano comeu a obra "Comedian", do italiano Maurizio Cattelan, em exposição no Museu de Arte Leeum, na capital Seul, na última quinta-feira (27). O jovem Noh Huyn-soo disse ao museu que ingeriu a peça, que consiste de uma banana grudada na parede com fita adesiva, por estar com fome e que não tinha comido café da manhã.

A ação foi filmada por um colega da Noh Huyn-soo, estudante do curso de artes da Universidade Nacional de Seul. Após comer a banana, ele usa a fita adesiva para grudar a casca na parede do museu.

Questionado pela emissora sul-coreana KBS, Noh Huyn-soo deu outra explicação para seu ato. Segundo ele, "danificar uma obra de arte também pode ser interpretado como uma obra de arte". Autor da obra, que faz parte da exposição "WE", Cattelan disse que não via problema na ação do estudante, segundo o jornal britânico The Guardian.

— Achei que seria interessante, ela não está ali para ser comida? — disse o estudante, acrescentando que decidiu colocar a casca da fruta na parede por achar que seria "engraçado".



