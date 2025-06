A- A+

WEB Estudante viraliza nas redes com performance de "Homem com H" e ganha elogio de Ney Matogrosso Vídeo de Yago Savalla, 16 anos, em Salvador (BA), repercutiu na web, com mais de 1 milhão de visualizações

O cantor Ney Matogrosso foi às redes sociais elogiar a performance do estudante Yago Savalla, de 16 anos, que viralizou na web ao interpretar a canção “Homem com H”, em uma atividade do Colégio Liceu Salesiano do Salvador, no último sábado (14).

A apresentação de Yago chamou a atenção dos internautas: caracterizado com trajes próximos aos que Ney utilizava nos anos 1970, com o rosto pintado à la Secos & Molhados, o jovem fez uma apresentação com muito gingado e atitude.

O vídeo, que já alcançou mais de 1 milhão de visualizações, chegou ao artista, que não deixou passar em branco e elogiou a performance do adolescente:

“O que eu mais gostei foi que você não me copiou, inspirado em mim criou sua própria performance. PARABÉNS”, elogiou Ney Matogrosso.

"Homem com H" na Netflix

A propósito, o filme "Homem com H", a cinebiografia de Ney Matogrosso, escrita e dirigida por Esmir Filho, com Jesuíta Barbosa como protagonista, tem estreia marcada para esta terça (17), no streaming, chegando à Netflix.



O que seria apenas uma apresentação de festa junina, virou um show — O divo se transformou no próprio Ney Matogrosso! ‍ pic.twitter.com/2sFUe5a3jp — Mais Brasil (@maisbrasil) June 16, 2025

