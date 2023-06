Estudantes de Caruaru gravam curtas-metragens na Zona Rural para festivais; entenda

A- A+

Estudantes das Escolas Municipais Iva do Carmo e Alfredo Pinto, em Riacho Doce e Vila Itaúna, ambas na zona rural de Caruaru-PE, estão gravando filmes que serão distribuídos para festivais nacionais e internacionais de cinema.

As crianças estão produzindo o curta-metragem documental intitulado provisoriamente de "Mães de Itaúna" e a ficção científica/fantasia "Como Chegamos Aqui". Os filmes abordam questões pertinentes à comunidade, como a atuação das mulheres no fortalecimento da sociedade e as diversas formas de preconceitos contra o que foge ao padrão estabelecido.

A produção dos filmes faz parte das oficinas de audiovisual ministradas pela realizadora Camila Haydee, por meio da Secretaria de Educação de Caruaru, e tem o apoio do FestCine Itaúna por meio do produtor Paulo Conceição e do roteirista Tulio Beat.

As gravações acontecem até a primeira semana de julho em Riacho Doce e Itaúna. O resultado final poderá ser conferido no 4º FestCine Itaúna - que acontecerá entre os dias 19 a 23 de julho em Itaúna, Caruaru-PE.



Veja também

Herança de Gugu "Amo meu filho independentemente de qualquer situação", diz Rose Miriam em post para João Augusto