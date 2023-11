Estudantes de fotografia da Unicap organizam exposição especial na Torre Malakoff

A- A+

Os estudantes de fotografia da Universidade Católica de Pernambuco (Unicap) estão produzindo a exposição "Novos Voos", em uma releitura da obra de Alcir Lacerda, como trabalho de conclusão do curso.



A mostra é gratuita e acontece na Torre Malakoff, no Bairro do Recife, área central da capital, com abertura na próxima terça-feira (14), a partir das 18h30, e encerramento na sexta-feira seguinte (17).

O evento marca a reinauguração da sala de exposição "Alcir Lacerda", no térreo da Torre Malakoff. Ao todo, a exposição conta com 24 fotografias que apresentam diversos lugares e personagens da capital pernambucana que representam o mapa afetivo de Alcir.

Falecido em 2012, aos 84 anos, Alcir Lacerda foi um dos pilares da fotografia em Pernambuco, conhecido como mestre do preto e branco. Em seu trabalho, captou, com seu olhar atento, os subúrbios recifenses ainda não tomado por prédios, com uma síntese entre natureza e homem que se desenvolve no interior do estado e as belezas do litoral.

Dentre os pontos de destaque da exposição, a organização ressalta fotografias do bairro de Santo Antônio; o Rio Capibaribe e os pescadores; a bacia do Pina; a praia e a natureza.

A exposição permite que o público possa conhecer os trabalhos de jovens artistas que utilizaram diversas linguagens e técnicas fotográficas, com uso de equipamentos analógicos, digitais e dispositivos móveis. Um desses estudantes é Júnior Soares, que está concluindo o curso e busca, através do seu trabalho, fazer uma correlação do cotidiano recifense com o lado mais humanista de Alcir.

"A exposição marca a reabertura da Sala Alcir Lacerda na Torre Malakoff de maneira muito simbólica, denotando a atemporalidade do legado de Alcir, em contrataste com criações de 12 artistas contemporâneos contemplados pelo imaginário coletivo já estabelecido pelo mestre pernambucano em seus anos de dedicação ao ofício fotográfico", começou o fotógrafo.

"Minhas obras expostas estarão dialogando com o cotidiano lúdico da cidade do Recife, tendo forte influência humanista de Alcir, buscando uma síntese entre as pessoas, a cidade e a natureza. Sobretudo, evidenciando a fotografia como um instrumento replicável da memória, que é capaz de se transformar e assumir infinitas conotações", completou.

"Tônus", de Júnior Soares, que faz parte do catálogo da exposição. - Foto: Júnior Soares/Cortesia

O processo de curadoria foi feito a partir da disciplina de Montagem de Portfólio e Curadoria, da professora Mariana Nepomuceno. Após a exposição, as fotos poderão ser adquiridas mediante contato com os autores das imagens.

Confira, abaixo, os artistas participantes na exposição:

- Allice Cruz

- Ângela Lima

- Clara Lucena

- Francisco Silva

- Gabriel Costa

- Juliana Monteiro

- Júnior Soares

- Letícia Alves

- M. Letícia Costa

- Mayara Silva

- Pedro Augusto

- Ruan Pablo

