A- A+

MÚSICA Estudo diz qual estilo de música domina o Nordeste, contrariando a influência do sertanejo no Brasil A pesquisa "Cultura no Espelho", da Globo em parceria com a Quaest, revelou os gêneros que dominam a playlist dos brasileiros

O estudo "Cultura no Espelho", mostra Pernambuco contrariando o domínio do sertanejo e gospel no Brasil, com o sucesso de outros dois gêneros na capital e no interior do estado. A pesquisa, que é uma realização da Globo em parceria com a Quaest, entrevistou presencialmente cerca de dez mil brasileiros, com o objetivo de mapear como as pessoas enxergam a própria identidade cultural no País.

Definição

Compreender o conjunto de tradições, símbolos, crenças e valores compartilhados por um grupo de pessoas de um país é complexo, envolve fatores socioeconômicos e influências históricas capazes de moldar a identidade cultural local. Calcule a complexidade de analisar a relação do brasileiro com as expressões culturais do Brasil que possui uma extensão territorial de dimensões continentais.

Um dos resultados obtidos pela pesquisa indicou que 25% das pessoas não souberam definir o que é "cultura", apesar da música despontar com mais força como a expressão mais representativa da população. Se essa expressão é uma grande referência para a identidade cultural do País, quais são os gêneros que dominam a playlist dos brasileiros?

Consumo

No panorama geral, sertanejo e gospel são os estilos musicais mais consumidos no dia a dia, com o samba sendo mencionado como o segundo tipo de música que melhor representa o Brasil. Os dois primeiros gêneros lideram a maioria dos estados brasileiros, com exceção do Nordeste, que tem o forró, piseiro e arrocha, como maior referência.

Em Pernambuco, a Música Popular Brasileira (MPB) é o gênero mais escutado na capital, enquanto o grupo formado por forró, piseiro e arrocha, ganha mais popularidade no interior do estado.

Reprodução/Estudo "Cultura no Espelho" da Globo em parceria com a Quaest

Reprodução/Estudo "Cultura no Espelho" da Globo em parceria com a Quaest

Reprodução/Estudo "Cultura no Espelho" da Globo em parceria com a Quaest

Tendência

Na geração dos nascidos entre os anos 2000 e 2009, o rap e funk vem conquistando o espaço da música gospel e sertanejo. Por outro lado, nas gerações mais antigas a MPB cresce em preferência aos demais gêneros do imaginário cultural dos brasileiros.



Confira o estudo completo no site (gente.globo.com).

Veja também