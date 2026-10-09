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Madonna Estudo revela que a voz de Madonna não envelheceu apesar de décadas sob os holofotes; entenda Estudo da Universidade de Copenhague analisou quatro décadas da voz de Madonna e identificou características vocais associadas à juventude

Que a voz da cantora Madonna é inconfundível todos sabem, mas que a voz dela não muda e permanece jovial há mais de quarenta anos, poucos sabem.

É o que mostra um estudo feito por linguistas da Universidade de Copenhague que analisaram 4 décadas da voz de Madonna. Segundo eles, a voz da cantora de 68 anos não segue os padrões normalmente esperados em mulheres mais velhas.

Segundo eles, quando as mulheres passam pela menopausa, os músculos ao redor das cordas vocais perdem a elasticidade, fazendo com que sua voz fique mais grave.

Entretanto, com Madonna, os especialistas dizem que é surpreendentemente difícil estimar a idade da rainha do pop pela idade que tem. E sugerem que o resultado vem de um esforço deliberado para controlar a forma como ela é percebida.

"Nosso estudo mostra que a voz de Madonna parece mais jovem do que sua idade", disse a linguista Anna Bothe Jespersen, da Universidade de Copenhague. "O tom de voz dela não segue os padrões que normalmente esperaríamos de uma mulher na casa dos 60 anos, e a maneira como ela pronuncia várias vogais não corresponde aos padrões de fala tipicamente associados à sua geração ou aos lugares onde ela morou."

Segundo Jespersen a estratégia reforça a imagem de um artista jovem, atraente e com visão global, que não está limitado pela idade cronológica e consiste com a identidade visual cuidadosamente construída que a cantora manteve ao longo de sua carreira.

Cada lançamento de álbum e turnê de shows foi acompanhado por um novo visual que desafia a idade, e as descobertas sugerem que ela pode ter gerenciado sua voz com a mesma atenção.

"Quando se trata de tom de voz, uma característica particularmente marcante é o quanto o tom dela varia ao longo do tempo. A voz das mulheres geralmente fica mais grave após a menopausa, e observamos uma queda por volta de 2013, quando Madonna tinha 55 anos, o que corresponde aproximadamente ao período da menopausa", explicou Jespersen.

Entretanto, a pesquisadora afirma que, ao invés de continuar a engrossar, Madonna pareceu voltar a ficar mais aguda pouco tempo depois.

Os pesquisadores apontam que isso pode indicar um esforço consciente para manter uma voz com timbre mais jovem, embora a terapia hormonal durante a menopausa também possa ter influenciado a mudança, mas dizem que nenhuma das explicações justifica completamente sua evolução vocal incomum.

"Ao longo dos 40 anos que estudamos, foi extremamente difícil estimar a idade dela apenas com base em sua voz. Observamos múltiplas subidas e descidas na altura do som.

De fato, alguns dos valores mais baixos de altura do som ocorreram durante a década de 1980, quando ela era jovem, enquanto sua voz geralmente ficou mais aguda desde o final da década de 1990", explicou a pesquisadora.

Vogais

Assim como o tom geral da voz de Madonna se mostrou difícil de categorizar, o mesmo aconteceu com a pronúncia de várias vogais.

"As vogais de Madonna não seguem as mudanças de pronúncia típicas de sua geração ou das regiões onde ela viveu, como Michigan, onde cresceu, ou Nova York, onde passou grande parte de sua juventude", disse Jespersen revelando que é quase impossível identificar uma origem geográfica a partir da pronúncia da cantora.

Análise da maneira como Madonna pronuncia palavras como 'trap', 'dress', 'kit' e 'thought' mostraram que ela produz vários sons vocálicos mais à frente na boca e com maior distinção.

Pesquisas sugerem que esse tipo de pronúncia clara e anterior das vogais está associado à jovialidade, atratividade e sex appeal.

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"Essas são qualidades que Madonna provavelmente procurou projetar não apenas visualmente, mas também por meio de sua fala", afirmou.

O estudo, segundo os pesquisadores, que publicaram o trabalho no Nordic Journal of English Studies, reflete uma mudança cultural mais ampla na forma como a idade e o envelhecimento são compreendidos.

"Madonna é um caso particularmente interessante porque sempre desafiou as expectativas de como as mulheres devem se comportar e se apresentar à medida que envelhecem", finalizou a pesquisadora.

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