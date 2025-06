"Êta Mundo Melhor!" estreia hoje na faixa das seis, na TV Globo; saiba mais sobre a novela

A- A+

Alguns universos são tão amplos que se tornam fontes quase inesgotáveis de histórias para contar. É o caso do mundo criado em torno de Candinho, papel de Sérgio Guizé em “Êta Mundo Bom!”, que retorna em “Êta Mundo Melhor!”, próxima novela das seis, assinada também por Walcyr Carrasco.



A nova trama parte do desfecho do enredo exibido em 2016 e traz novos desafios a personagens já conhecidos do público. Ao mesmo tempo, ganha outros nomes no elenco, núcleos diferentes e histórias inéditas.



“‘Êta Mundo Melhor!’ estreia hoje (30) com uma história totalmente nova, apesar de ter os mesmos personagens e o mesmo tom caipira. Tem novidades com a entrada de um núcleo infantil, no orfanato, onde está escondido e perdido o filho de Candinho, além de outros personagens. A novela não é exatamente uma continuação de‘Êta Mundo Bom’. É uma nova história, que se espelha na anterior. É uma novela de amor, de coração, de emoção”, valoriza Walcyr, que escreve o folhetim ao lado de Mauro Wilson.



Candinho

“Êta Mundo Melhor!” tem como fio condutor a saga de Candinho, que vive na capital paulista, na mansão da mãe, Anastácia, a quem procurou durante toda a novela anterior. Apesar da riqueza que o cerca, ele enfrentará uma nova busca, em torno da qual a trama vai girar, pelo filho perdido, Junior/Samir, de Davi Malizia.



A criança é mais uma vítima das crueldades do vilão Ernesto, vivido por Eriberto Leão, que ressurge e mostra suas garras em novos planos ardilosos.



“Dez anos depois, eu me sinto mais preparado, com mais bagagem, e estou mais feliz para poder aproveitar da melhor forma esse personagem. As novas aventuras do Candinho, que são muitas, têm um novo elenco afiadíssimo. Tem uma passagem de tempo muito interessante e uma nova direção”, vibra Guizé.



Novo

romance

A nova novela também ganha um novo casal principal. Com a morte de Filomena, que foi vivida por Débora Nascimento em “Êta Mundo Melhor!”, Candinho se envolve com Dita, vivida novamente por Jeniffer Nascimento. Os dois se reencontram em São Paulo. Manoela, de Dhu Moraes, percebe o comportamento do caipira com a sobrinha e já adianta que a vida dos dois juntos não será nada fácil.



“Dita é minha primeira protagonista em novela. Um grande presente e uma grande surpresa. Eu defino esse momento como resultado de muito esforço, trabalho e dedicação. Nunca imaginei que o protagonismo viria de uma personagem que eu já vivi anteriormente”, afirma Jeniffer.



A direção artística de “Êta Mundo Melhor!” conta com o olhar apurado de Amora Mautner, que irá dar sequência ao trabalho de Jorge Fernando, responsável pela direção de “Êta Mundo Bom!” e faleceu em 2019. Amora, que já assinou outras obras de Walcyr Carrasco, pretende se inspirar na antiga novela, mas promete imprimir um toque pessoal ao folhetim inédito.

SERVIÇO

"Êta Mundo Melhor" – Globo – Estreia dia 30 de junho.

