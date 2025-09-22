Seg, 22 de Setembro

Eterno Dawson, James Van Der Beek deixa reencontro de 'Dawson's Creek' após problema de saúde

Ator será substituído por Lin-Manuel Miranda em leitura de roteiro do primeiro episódio da série

O ator James Van Der Beek, de 47 anos, foi diagnosticado com câncer colorretalO ator James Van Der Beek, de 47 anos, foi diagnosticado com câncer colorretal - Foto: Robyn Beck / AFP

Um evento de reencontro do elenco original da série "Dawson’s Creek" sofreu uma perda e tanto: o próprio Dawson. O ator James Van Der Beek está enfrentando dois vírus estomacais e não poderá comparecer à leitura de roteiro do primeiro episódio da série. Ele será substituído por Lin-Manuel Miranda, de "Hamilton".
 

"Esta era a noite pela qual mais estava esperando desde que meu anjo Michelle Williams falou sobre a ideia (do reencontro), lá em janeiro. Então, vocês podem imaginar como fiquei arrasado quando dois vírus estomacais conspiraram para me tirar do páreo e me manter de castigo no pior momento possível. Apesar de todos os esforços... não vou poder estar lá. Não vou poder subir naquele palco e agradecer a cada alma no teatro por me apoiar e lutar contra o câncer quando eu mais precisei", afirmou o astro.

O evento beneficente irá ajudar instituição que apoia pacientes com câncer. Michelle Williams, Katie Holmes, Joshua Jackson, Mary Beth Peil, John Wesley Shipp, Mary-Margaret Humes, Nina Repeta, Kerr Smith, Meredith Monroe e Busy Phillips estarão presentes na leitura.

A leitura será realizada nesta segunda-feira (22), no Teatro Richard Rodgers, em Nova York, nos Estados Unidos.

