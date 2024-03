Eterno James Bond, Pierce Brosnan se declara culpado e é multado após invadir área de reserva flores

A- A+

O ator Pierce Brosnan foi condenado ao pagamento de uma multa de US$ 1.500 após se declarar culpado em processo na justiça de Wyoming, nos Estados Unidos. O eterno James Bond foi alvo de ação após invadir uma área restrita do Parque Nacional de Yellowstone, uma das principais reservas florestais norte-americanas.

Em novembro do ano passado, Brosnan compartilhou fotos em sua página do Instagram de si em uma fonte termal de Yellowstone, desconsiderando placas afixadas na área que alertam os visitantes sobre os perigos das áreas termais e obrigando os visitantes a permanecer nas trilhas designadas. O Ministério Público dos EUA pediu ao tribunal que condenasse Brosnan a 2 anos de liberdade condicional e multa máxima de US$ 5 mil.

Com a admissão da culpa, a pena foi reduzida. A multa será destinada a um fundo de conservação de Yellowstone.

No Instagram, o ator pediu desculpas pela situação:

"Como ambientalista, tenho o maior respeito e amor pelo nosso mundo natural. No entanto, cometi um erro impulsivo — que não considero levianamente — ao entrar numa zona termal coberta de neve no Parque Nacional de Yellowstone para tirar uma fotografia. Não vi uma placa de “Proibida invasão” afixada que alertasse sobre o perigo, nem caminhei nas imediações. Lamento profundamente a minha transgressão e apresento as minhas sinceras desculpas a todos por ter invadido esta área sensível. Yellowstone e todos os nossos Parques Nacionais devem ser cuidados e preservados para que todos possam desfrutar."

Veja também

Streaming Netflix confirma 7ª temporada de "Black Mirror" em 2025, com continuação do episódio "USS Callister"