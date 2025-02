Ethan Hawke critica escolha de atores com base em número de seguidores

A- A+

No Festival de Cinema de Berlim, onde apresentou "Blue Moon", colaboração com o diretor Richard Linklater, Ethan Hawke comentou declarações recentes de sua filha, Maya, sobre produtores que escalam atores com base na quantidade de seguidores que eles têm no Instagram. Hawke, afirmou já disse ter se deparado com o fenômeno que chamou de "louco".

- Eu realmente sinto por essas pessoas. Às vezes, eu estou organizando um filme e alguém diz: "Ah, você deveria escalar a Suzie." Eu fico tipo, "Quem é ela?" "Ela tem 10 milhões de seguidores." Eu fico tipo, "Ok, legal, ela já atuou antes?" "Não, mas..." E você fica tipo, "Uau, então isso vai me ajudar a fazer o filme? Isso é loucura - disse o ator, na coletiva de imprensa do filme.

Hawke afirmou que conhece “muitos jovens que acham que ser ator é tomar shake de proteína e ir à academia.”

- Então, se eu não tiver essa plataforma pública, eu não tenho carreira? E se eu ganhar mais seguidores, eu talvez consiga esse papel? O quê? - questionou o ator. - Eu queria que eles pudessem conhecer o Phil Hoffman, como eu conheci quando tinha 18 anos, porque é uma vida muito mais substancial e agradável. Eu quero dizer, vá à academia se você quiser, mas isso não te faz... Robert De Niro não é incrível porque ele tem um abdômen definido. Se o papel pedir, ele vai fazer isso, mas ele é muito mais.

De acordo com o site da revista Variety, Maya Hawke participou do podcast “Happy sad confused” na semana passada. A atriz afirmou que conhece “diretores inteligentes” que foram informados por produtores que deveriam escalar atores com uma certa quantidade de seguidores no Instagram para que um projeto avance.

“Eu não ligo para o Instagram. O Instagram é uma merda,” disse ela. “Certo, bem, só para você saber, se você tiver mais seguidores do que isso, pode conseguir o financiamento para o filme. É uma linha bem confusa de atravessar”, afirmou a atriz, que “Stranger Things” e “Asteroid City”, de Wes Anderson.

Veja também