FREVO "Eu me iludo" é nova aposta de Cassio Sette e Fernando Duarte para o carnaval Lançada no último dia 29, canção de frevo foi inspirada em uma desilusão amorosa

Cassio Sette e Fernando Duarte se encarregaram de lançar no fim do ano sua aposta para o carnaval. A música "Eu me iludo", disponível nas plataformas de streaming desde a última sexta-feira (29), teve inspiração em uma desilusão amorosa.

A canção é interpretada pelo artista recifente Sette, e sua composição vem do artista plástico, Fernando, que desde 2019 aposta no ritmo com seu trabalho "Um Frevo Impossível 1". Os arranjos musicais e as guitarras são de Alex Mono. A gravação, mixagem e teclados ficaram aos cuidados de Felipe Maia.

"A inspiração veio de uma estória que Fernando ouviu de uma amiga professora, sobre uma de suas alunas que surgiu grávida e dizia que se iludia com os namorados. A proposta é alargar o conceito que se faz do frevo, onde a experimentação estética é livre", disse Fernando Duarte, que considera o Frevo um campo de invenção.

Serviço

Single "Eu me iludo"

Cassio Sette e Fernando Duarte

Disponível em todas as plataformas de streaming

