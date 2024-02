"Eu não erro. Eu nunca erro, cara!", afirma Rodriguinho

A- A+

O participante Rodriguinho colocou, na tarde desta quinta-feira (8), as roupas na máquina para lavar no BBB 24. Alguns instantes depois, o brother Davi chegou para colocar as suas na lavadora e afirmou que o ciclo programado pelo cantor já tinha sido encerrado. Rodriguinho e Davi não são aliados no jogo e já tiveram algumas desavenças no decorrer do programa.

Enquanto isso, Pitel e Lucas estão na piscina. Lucas alertou Davi que o cantor tinha acabado de colocar as roupas e, em seguida, Pitel pediu para o baiano colocar as roupas de Rodriguinho na secadora.

Davi ainda explicou: "Vou pôr aqui em cima porque...". Lucas Henrique interrompeu: "A minha está na secadora".

Minutos após Davi deixar as roupas do cantor em cima da bancada, Rodriguinho chega no gramado e fala para Pitel e Lucas Henrique: "Tá de sacanagem, né?". Davi já tinha ido embora do local.

"Mas já está aí, foram 15 minutos", argumentou Pitel. "Foi uma hora", afirmou o pagodeiro. "Acho que você programou errado", disse o professor Lucas.

Em resposta, Rodriguinho afirmou que nunca erra. "Eu não erro. Eu nunca erro, cara!".

"Deixa de ser encrenqueiro. Para de ser um velho tão ranzinza", rebateu Pitel. "Eu nunca erro, principalmente quando eu tenho que ler, aí que eu não erro mesmo. Mas tá bom, eu estou exercitando a minha...", disse o brother.

Veja também

ASTROLOGIA Horóscopo da Sexta: confira a previsão dos astros