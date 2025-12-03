A- A+

Teatro "Eu não sou João Caetano" ocupa o Teatro Hermilo Borba Filho neste fim de semana Apresentações integram o projeto "Teatro Para Todos" com ações formativas e acesso gratuito nesta sexta, sábado (7) e domingo

“Eu não sou João Caetano”, monólogo pernambucano idealizado, produzido e protagonizado pelo ator Alexandre Guimarães, chega ao Recife em curta temporada, neste fim de semana, no Teatro Hermilo Borba Filho, por meio do projeto “Teatro Para Todos”, que oferece acesso gratuito à temporada do espetáculo.



As apresentações acontecem na sexta (5) e sábado (6), sempre às 20h. No domingo (7), a sessão será às 19h. A entrada é gratuita e os ingressos serão distribuídos uma hora antes na bilheteria do local.

Sucesso desde sua estreia virtual em 2020, o espetáculo revisita a figura de João Caetano dos Santos, considerado o patrono do teatro brasileiro, resgatando sua importância histórica e traçando paralelos com os desafios enfrentados pelos artistas na atualidade.



Em cena, o ator mescla sua própria trajetória com a biografia de João Caetano, refletindo sobre dois séculos de dificuldades estruturais e resistência cultural no país.

A direção do espetáculo é do carioca Reinaldo Dutra. A dramaturgia é assinada por Alexandre Guimarães em parceria com o pesquisador crítico teatral e dramaturgo, Wellington Júnior, também responsável pelo seminário “Modos de Produção Cultural em tempos de Retomada das Políticas Públicas”, que integra o projeto como ação formativa gratuita voltada para artistas, estudantes e interessados na cadeia criativa.



O seminário será realizado no dia 13 de dezembro, às 18h, no Espaço Cênicas, no bairro do Recife. As inscrições estão abertas e podem ser feitas neste link.

Foto: Lucas Emanuel

Todas as atividades do projeto são gratuitas, como contrapartida social do edital Multilinguagens da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura em Pernambuco (PNAB-PE), que contemplou a iniciativa.



A proposta busca democratizar o acesso ao teatro, especialmente para pessoas que tiveram pouco ou nenhum contato com as artes cênicas.

Além disso, a produção promove uma campanha solidária, incentivando a doação espontânea de alimentos e materiais de higiene, que serão destinados ao Lar do Nenen, instituição que funciona no Recife e acolhe crianças de até quatro anos em situação de vulnerabilidade social.



As três apresentações e a palestra contarão com intérprete de Libras, garantindo acessibilidade ao público.

O espetáculo

Eu não sou João Caetano” estreou virtualmente em 2020, no contexto da pandemia de Covid-19, participando de diversos festivais online.



Em 2022, ganhou temporada presencial no Recife, através do Edital Recife Virado, e circulou por municípios do Rio de Janeiro dentro do Edital Retomada Cultural RJ2.



O recifense Alexandre Guimarães é ator, produtor, diretor e encenador teatral e acumula prêmios como Melhor Ator do Cine PE 2024, Prêmio Cenym de Teatro Nacional (2016) e no Festival Janeiro de Grandes Espetáculos (2016).



*Com informações da asessoria

SERVIÇO:

Espetáculo “Eu não sou João Caetano”

Quando: 5 e 6/12 (sexta e sábado), às 20h; 7/12, (domingo) às 19h.

Onde:: Teatro Hermilo Borba Filho

Entrada gratuita com retirada dos ingressos com 1 hora de antecedência na bilheteria do Teatro

Acessibilidade: Intérprete de Libras em todas as atividades

Ação solidária: Doação espontânea de alimentos e materiais de higiene para o Lar do Nenen

Seminário “Modos de Produção Cultural em tempos de Retomada das Políticas Públicas”, com Wellington Júnior

Quando: 13/12 (sábado), às 18h.

Onde: Espaço Cênicas, na rua Vigário Tenório, nº 199, no bairro do Recife.

Inscrições aqui.

