CINEMA ''Eu Sei O Que Vocês Fizeram No Verão Passado'' ganha trailer e marca retorno da franquia; confira Filme estreia no dia 17 de julho deste ano

O novo capítulo da franquia de terror ''Eu Sei O Que Vocês Fizeram No Verão Passado'' ganhou um trailer nesta terça-feira (22). A sequência, que conta com o retorno dos atores Jennifer Love Hewitt e Freddie Prinze Jr. para o elenco, vai acompanhar a perseguição de um enigmático vilão contra um novo grupo de jovens.

Retorno

Após 28 anos da estreia do primeiro filme da saga, ''Eu Sei O Que Vocês Fizeram No Verão Passado'' retorna aos cinemas no dia 17 de julho deste ano. Segundo o trailer, o longa-metragem vai seguir a trama original em que amigos decidem guardar segredo sobre um acidente de carro fatal e um ano depois começam a ser perseguidos por um misterioso assassino.

Essa não é a primeira vez que alguém está determinado a conseguir vingança na cidade, ao descobrirem isso, enquanto tentam sobreviver às consequências dos seus atos, eles vão atrás de dois sobreviventes do Massacre de Southport de 1997 para conseguirem ajuda.



Equipe

Jennifer Kaytin Robinson, uma das roteiristas de ''Thor: Amor e Trovão'', assumiu a direção do novo filme ''Eu Sei O Que Vocês Fizeram No Verão Passado''. Além dos veteranos Jennifer Love Hewitt e Freddie Prinze Jr, o elenco conta com Madelyn Cline, Chase Sui Wonders, Jonah Hauer-King e Tyriq Withers.



Confira o trailer:

