"Eu só quero viver a minha vida", desabafa Gisele Bündchen ao ser seguida por paparazzi

Divulgado na noite desta quinta-feira (25), um vídeo da supermodelo brasileira Gisele Bündchen mostra um momento de desabafo da famosa ao ser parada durante uma abordagem policial em Miami, nos Estados Unidos.

Na filmagem, a modelo fala sobre a dificuldade de precisar lidar rotineiramente com paparazzis. Ao conversar com o policial responsável pela abordagem, Gisele chora e afirma estar cansada de ser perseguida pelos fotógrafos.

“Estou tão cansada! Onde quer que eu vá têm esses caras me seguindo. Nada me protege”, desabafou.

Em resposta, o policial afirma que a modelo deveria registrar uma queixa sobre a perseguição constante. No entanto, o oficial de segurança afirma que não tem autoridade para impedir que os registros sejam feitos.

"Não posso impedi-los de fazer seu trabalho, que é tirar fotos", declarou o policial.

As imagens do momento parecem ter sido capturadas pela câmera corporal do policial que perguntou se Gisele precisava de alguma ajuda. Não há informações sobre as circunstâncias em que o registro oficial foi divulgado.

