BBB 24 "Eu também tenho (um plano): apertar o botão e ir embora", diz Wanessa em conversa com Yasmin Yasmin diz à cantora que ela não fará isso

Após Davi atender o Big Fone e ficar imune no paredão deste domingo (4), o brother teve um desentendimento com Yasmin. Em conversa com Wanessa na cozinha da casa, a sister comenta “ter um plano”.

Wanessa também revela ter um plano de apertar o botão de desistência e sair da casa. "Eu também tenho: apertar o botão e ir embora".

Yasmin diz à cantora que ela não fará isso. Logo depois, Lucas Henrique chega na mesa da cozinha e Yasmin conta para ele seu plano: "Se ela (Fernanda) me indicar, eu vou ali comer aquele bolo (do VIP)".

No entanto, o brother convence Yasmin de que não é uma boa ideia e ela desiste.



