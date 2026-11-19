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MÚSICA PC Silva lança "Eu Vou Ganhar o Mundo - Ao Vivo", álbum gravado em Olinda, no Alma Arte Café Disponível nas plataformas de música, trabalho reúne faixas que contam a trajetória musical do cantautor pernambucano

O primeiro encontro foi em abril, no Recife, ponto de partida para um passeio musical que estava só começando. E embora culminâncias tenham se dado em todos os palcos pelos quais passou, foi em Olinda que "Eu Vou Ganhar o Mundo - Ao Vivo" de PC Silva encerrou uma temporada de troca, escutas e experiências no Brasil e em Portugal.

Lançado nesta quinta-feira (19) nas plataformas digitais, o álbum foi gravado em show realizado no último 12 de setembro, no Alma Arte Café.

Em 15 faixas, com abertura assinada por Ezter Liu - tal qual aconteceu em cada uma das mais de 20 apresentações no decorrer de seis meses de turnê - PC discorre sobre a própria trajetória, em um compartilhamento sonoro com percurso trilhado por ele próprio, tal qual é independente a música que ele faz.



E, como ele próprio definiu em rede social,



"é uma espécie de quadro afetivo que emoldura a parede do meu tempo artístico de 2026".







HISTÓRIA MUSICADA

Plano montado, captação de recursos realizada, 22 shows em 21 cidades e registro fonográfico compõem um dos capítulos da história do cantor e compositor pernambucano este ano.

Com "Adeus, Obrigado e Disponha" e a inédita "Eu Vou Ganhar o Mundo" entre as canções, PC Silva consolida em um único álbum boa parte de seu fazer artístico, já conhecido e contemplado pelo público e por nomes como Ney Matogrosso - que deu voz a "Estranha Toada", parceria de PC com Martins, que também integra as faixas.









Simone, Mariana Aydar, Ceumar e Zeca Baleiro também estão entre os artistas que deram voz a composições do pernambucano.

"Eu Vou Ganhar o Mundo - Ao Vivo" teve gravação feita por Miguel Santana, e mixagem e masterização de Junior Evangelista.





Crédito: PC Silva/Divulgação





Já a produção executiva é da Vivenda.Art em parceria com a Ampliar.



Vale destacar também que, embora ainda sem data de lançamento, o decorrer da turnê de PC Silva gerou produção para um documentário sobre o processo de construção de uma travessia artística independente.

SERVIÇO

Lançamento do álbum "Eu Vou Ganhar o Mundo - Ao Vivo"

Onde: plataformas digitais de música

Informações: @pcsilva

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