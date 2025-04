Morre, aos 74 anos, o artista plástico Eudes Mota

A- A+

Morreu, aos 74 anos, o artista plástico recifense Eudes Mota. O anúncio foi feito em sua rede social, inclusive com informação sobre o velório - marcado para esta segunda-feira (14) na Rua Pedro Afonso, 470, em Santo Amaro e o sepultamento será amanhã, às 11h, no cemitério do mesmo bairro. A causa da morte não foi divulgada.



Conhecido pela arte predominantemente abstrata e geométrica, influenciado pela Escola de Bauhaus, o fazer artístico de Eudes se deu ainda criança na Escolinha de Arte do Recife.



A partir de então passou a dedicar a pinturas, teve ateliês abertos em Olinda, São Paulo e Rio de Janeiro, e expôs em galerias de Nova York, e teve também trabalhos à mostra na Europa.





Mensagens

na rede

Seguidores e admiradores do trabalho de Eudes lamentaram a morte do artista, entre eles o também artista plástico Ploeg, que falou sobre o seu sentimento de perda.



"(...) Lamento. Gosto muito de Eudes, uma pessoa boa, artista sério e dedicado à sua arte refinada".

Já o perfil da Arte Plural Galeria ressaltou que "Todos nós perdemos".



Outros comentários destacaram sobre o sentimento em torno da perda do artista plástico.



"Que tristeza! Lembro de sua gentileza e de sua arte fenomenal", disse um seguidor. "Um excelente artista, perdemos todos", comentou outro.



