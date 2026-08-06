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Famosos 'Euniversário'? Filha de Michel Teló escolhe a si mesma como tema de festinha e web brinca Celebração de dez anos queria mostrar evolução da garotinha ao longo dos anos

Nada de princesas da Disney, Moranguinho ou Guerreiras do Kpop, temas comuns para a festinha de aniversário de meninas país afora. A temática escolhida para a celebração de dez anos de Melinda, a filha mais velha de Michel Teló e Thaís Fersoza foi… ela mesma. Sim, o cantor e a mulher compartilharam várias fotos do evento em família e o que mais chamou a atenção dos internautas é que a foto da garota estava por toda a parte.

Na verdade, o tema tinha como proposta falar sobre Melinda ao longo da última década. “Essa mocinha tão especial e amorosa… Celebramos do jeitinho que ela desejou”, comentou os pais em uma publicação conjunta.

“Foi bem do jeitinho que ela sonhou: uma festa que tinha a cara dela, cheia de música, alegria, cores, amigos e muito amor. Ela participou de tudo. Pensou em cada detalhe, deu opinião em cada escolha e deixou tudo com aquele toque especial que só ela tem. Ver a felicidade estampada no rostinho dela é daquelas emoções que nos fazem perder o ar… e se emocionar”, disse.

Nada passou despercebido pelos internautas que logo comentaram a temática da celebração. “Tema: bem leonina”, apontou uma seguidora do casal. Outra, bem-humorada, disse que a festa girava em torno do “amor próprio” da pequena.

“Esse tema! Ai, Melinda, você é única, preciosa”, elogiou a influencer Gabi Luthai. “Linda da nossa vida! Te amamos Melinda! Amei o tema, muito sua carinha”, disse uma internauta.

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