Euphoria: HBO divulga primeira imagem de Zendaya na terceira temporada

A- A+

Depois de muita especulação e atraso na produção, a HBO revelou nesta segunda-feira a primeira imagem de Zendaya na terceira temporada de "Euphoria", com a legenda "em produção". A jovem americana, que venceu os Emmys de melhor atriz de série de drama em 2020 e 2021 pela série, interpreta Rue, uma adolescente viciada em drogas.

As gravações começaram quase três anos depois da estreia da segunda temporada. O elenco é praticamente o mesmo, com exceção de Barbie Ferreira, que deixou a série. Além de Zendaya, estão em "Euphoria" Sydney Sweeney, Jacob Elordi, Hunter Schafer, Alexa Demie e Eric Dane. Angus Cloud, que ficou famoso pelo papel do traficante Fezco, morreu em julho de 2023, aos 25 anos.

“Eu sei que a série recebe muita atenção agora porque criou algumas estrelas de cinema genuínas, e elas têm vários projetos em andamento, mas estamos filmando esta temporada, então nada mudou,” disse o chefe da HBO/Max, Casey Bloys, em novembro. “São oito episódios.”

Veja também