Qui, 04 de Dezembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta04/12/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Televisão

"Euphoria": terceira temporada estreia em abril de 2026

Os novos episódios têm participação especial de Rosalía e Sharon Stone

Reportar Erro
Primeira imagem de Zendaya na terceira temporada de Euphoria, que será lançada em abril de 2026Primeira imagem de Zendaya na terceira temporada de Euphoria, que será lançada em abril de 2026 - Foto: Reprodução/HBO

Quatro anos depois dos últimos episódios, "Euphoria" já tem data marcada para voltar ao ar. A HBO e HBO Max divulgaram na tarde dessa quarta-feira que a terceira temporada estreia em abril de 2026.

O anúncio foi feito Casey Bloys, presidente e CEO da HBO e de conteúdo da HBO Max, durante o showcase da plataforma em Londres.

Leia também

• "Five Nights At Freddy's 2", "Eternidade" e mais: confira os filmes em cartaz nesta semana

• "O Agente Secreto' aparece entre os 10 melhores filmes do ano do New York Times

• "Stranger things 5" quebra recorde de maior estreia de série em língua inglesa da Netflix

Em fevereiro, a HBO já havia divulgado a primeira imagem de Zendaya no set da produção, criada, escrita e dirigida por Sam Levinson, que também assina a produção executiva ao lado da atriz. "Euphoria" já rendeu dois Emmys de melhor atriz de drama à jovem.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por euphoria (@euphoria)


Além dela integram o elenco Hunter Schafer, Eric Dane, Jacob Elordi e Sydney Sweeney. Os novos episódios têm participação especial de Rosalía e Sharon Stone.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter