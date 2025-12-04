A- A+

Televisão "Euphoria": terceira temporada estreia em abril de 2026 Os novos episódios têm participação especial de Rosalía e Sharon Stone

Quatro anos depois dos últimos episódios, "Euphoria" já tem data marcada para voltar ao ar. A HBO e HBO Max divulgaram na tarde dessa quarta-feira que a terceira temporada estreia em abril de 2026.

O anúncio foi feito Casey Bloys, presidente e CEO da HBO e de conteúdo da HBO Max, durante o showcase da plataforma em Londres.

Em fevereiro, a HBO já havia divulgado a primeira imagem de Zendaya no set da produção, criada, escrita e dirigida por Sam Levinson, que também assina a produção executiva ao lado da atriz. "Euphoria" já rendeu dois Emmys de melhor atriz de drama à jovem.

Além dela integram o elenco Hunter Schafer, Eric Dane, Jacob Elordi e Sydney Sweeney. Os novos episódios têm participação especial de Rosalía e Sharon Stone.

Veja também