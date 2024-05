Eurovision 2024 começa nesta terça-feira (7); conheça todos os concorrentes

A- A+

O 68º Festival Eurovision da Canção, começará nesta terça-feira (7) com 37 músicas que representam todos os países que estão concorrendo. O evento anual acontecerá em Malmö, na Suécia seguindo a tradição de levar o festival para o local do último vencedor, que foi a cantora Loreen, em 2023.



Além de lançar grandes nomes da música como Celine Dion (França) e ABBA (Suécia), a banda Måneskin também entrou na lista com a sua versão da música "Zitti e Buoni" sendo a grande campeã de 2021 e trazendo um título para a Itália após 31 anos.



Outra marca registrada do Eurovision é trazer performances excêntricas e bizarras que atraiam toda a atenção. O programa será transmitido pelo canal oficial do festival no Youtube, às 16h.

A organização já mostrou como será a infraestrutura do palco. O destaque vai para a iluminação que será uma combinação de móveis e pisos de LED com vídeos que "se combinarão para criar algumas variações espetaculares na arena", de acordo com a Eurovision. Além disso, o palco terá um formato de cruz, passando pelo meio do público, para criar "uma experiência única de 360 graus que o público e os telespectadores experimentarão em maio".

No dia 7 de maio acontecerá a primeira semi-final, com 15 participantes. Já no dia 9 acontecerá a outra semi-final, com 16 países. Os 6 países que sobram são a sede — Suécia— e França, Alemanha, Itália, Espanha e Reino Unido, que já estarão na final, mas devem se apresentar durante as semi-finais.

Veja abaixo os participantes do primeiro dia de disputa

Austrália: - A participante da Austrália é a dupla Electric Fields, dos artistas Michael Ross e a Zaachariaha Fielding, com a música One Milkali (One Blood), que alterna entre o inglês e o Yankunytjatjara; uma língua aborígine dos povos Anangu. Confira a música aqui.





Azerbaijão: Outra dupla que irá participar são os artistas FAHREE feat. Ilkin Dovlatov, que têm como canção Özünlə Apar (me leve com você). Confira aqui.

Chipre: Além da música Liar, Silia Kapsis traz o diferencial da dança para suas apresentações, a cantora já trabalhou com coreógrafos de renome mundial e foi selecionada para a ImmaBeast Dance Company em Los Angeles. Confira aqui.

Croácia: O artista Baby Lasagna traz a canção Rim Tim Tagi Dim, misturando o entretenimento com uma crítica para os desafios sociais e espirituais dos indivíduos e da sociedade. Confira aqui.

Eslovênia: A participante da Eslovênia, Raiven, chega com destaque por ter sido campeã do festival esloveno de música e pretende repetir o feito, agora com sua canção "Veronika".

Finlândia: O DJ Windows95man traz como sua apresentação final a eletrônica "No Rules!".

Irlanda: A cantora irlandesa Bambie Thug traz uma música definida como 'Ouija-pop', "Doomsday Blue", que será a canção representante do país, se torna parte de sua identidade gótica e pop.

Islândia: A experiente Hera Björk voltará ao festival 14 anos após sua primeira aparição, dessa vez com a música "Scared of Heights".

Lituânia: O cantor Silvester Belt traz um uma expressão de sua vida ao relembrar o seu crescimento em um ambiente homofóbico com sua canção Luktelk (Em tradução livre: Espere/aguarde)

Luxemburgo: A cantora Tali e sua canção "fighter", carregará o peso de ser a primeira participante de Luxemburgo em mais de 30 anos.

Moldávia: A cantora e violinista Natalia Barbu é a representante da Moldávia com a música "in the middle".

Polônia: A participante polonesa é a Luna, com a canção "the tower".

Portugal: A representante portuguesa é a cantora e compositora Iolanda com a música "grito".

Sérvia: A participante Teya Dora traz a música Ramonda para representar a Sérvia.

Ucrânia: O rapper feminino ucraniano será o representante do país com alyona alyona & Jerry Heil e sua canção "Teresa & Maria"

Veja abaixo os participantes do segundo dia de disputa

Albânia: A participante da Albânia é Besa, filha d ematemáticos mas que decidiu entrar no mundo da arte e se tornou a representante com a música albanesa "Titan".

Armênia: A participante armena é a dupla Ladaniva, com a música "Jako".

Áustria: Kaleen é a representante austríaca que apresentará a música "We will rave".

Bélgica: O participante Mustii além de cantor também é ator que já estrelou algumas séries e filmes pela Netflix. A música que ele traz para representar a Bélgica é "Before the Party's Over".

Dinamarca: A representante dinamarquesa traz a canção "sand" para a competição.

Grécia: A participante grega é a Marina Satti, com a música "Zari".

Malta: A participante maltesa, Sarah Bonnicci, traz a música "Loop".

Suíça: O representante suíço é o Nemo, com a canção The Code.

Estônia: Os representantes da Estônia são dois grupos que se uniram, 5MIINUST x Puuluup tocam juntos a canção "(nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi".

Geórgia: A representante georgiana, Nutsa Buzaladze, traz a música "firefighter".

Israel: A representante israelense, Eden Golan, passou perto de ficar de fora da competição por boicotes de diferentes artistas à Israel, após os ataques em Gaza. Mas continuou ao final e traz a música "hurricane".

Letônia: O representante da Letônia é Dons, com a música "Hollow".

Holanda: O participante holandês é Joots Klein, com a música "Europapa".

Noruega: A banda norueguesa Gåte irá representar o país com a canção "ulveham".

São Marino: Os representantes de São Marino será o grupo gótico Megara, com a música 11:11.

Tcheca: A representante tcheca é a Aiko, com a canção "pedestal".

Além deles, o grupo que já está na final e apenas se apresentarão:

Primeira Semi-final

Alemanha: O representante alemão é Isaak, com a música "Always on the run".

Suécia: A dupla Marcus & Martinus participam do festival com a música "unforgettable".

Reino Unido: Olly Alexander é o representante britânico com a música 'Dizzy".

Segunda semi-final

França: O representante francês é Slimane com a música "mon amour".

Itália: A cantora Angelina Mango representa a Itália com a música "La noia".

Espanha: A representante espanhola é a dupla Nebulossa, com a canção "Zorra".

Canções em destaque

Desde pugilistas num mundo pós-apocalíptico até uma bruxa goblin gótica, muitas performances serão totalmente fora da caixa. Ainda assim, alguns países já chegam com um certo favoritismo.

De acordo com as casas de apostas, Rim Tim Tagi Dim é a canção favorita, cantada por Baby Lasagna, da Croácia.

Em seguida está a Suiça, com The Code, do cantor Nemo. Já a musica maltesa Loop, da artista Sarah Bonnici é a grande azarão do festival.

Participação de Israel

O tema tema do 68º Festival Eurovision é "unidos pela música". Mesmo que o festival tente evitar conflitos ao não permitir canções com letras políticas, os impactos das guerras não são nulos para o concurso.

Paz e descanso: Madonna volta para sua casa após fim da turnê.

A presença de Israel no programa — após os ataques à Palestina —se tornou uma incógnita durante alguns meses por dividir opiniões entre artistas que pediam a exclusão do país e outros que julgavam necessário mantê-los.

Mais de 2 mil músicos da Finlândia, Islândia e Suécia – o país anfitrião deste ano – assinaram cartas abertas separadas pedindo que Israel fosse banido, enquanto mais de 400 celebridades e figuras do entretenimento — fora desses países — assinaram uma carta aberta apoiando a inclusão do país no evento.

Além da escolha dos artistas, Israel também ameaçou ficar de fora do festival se sua música fosse negada por ter letra remetendo à guerra com a Palestina, mas ao final mudaram a letra para serem inseridos na competição.

