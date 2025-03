A- A+

BBB 25 Eva é eliminada do BBB 25 com 51,35% dos votos neste domingo (30) Joselma e Vinicius se salvaram da 11ª berlinda do reality

A participante Eva foi 11ª eliminada do Big Brother Brasil 25 na noite deste domingo (30), após enfrentar um paredão com Joselma e Vinícius. Com 51,35% dos votos, ela deixou a casa mais vigiada do Brasil, encerrando sua trajetória no programa.

Ao ouvir seu nome anunciado por Tadeu Schmidt, Eva se despediu dos colegas e deixou a casa sob aplausos e lágrimas de alguns participantes, incluindo sua dupla, Renata.

A disputa mobilizou fãs e influenciadores, tornando-se um dos assuntos mais comentados nas redes sociais.

Formação

A semana começou em Modo Turbo, com Maike conquistando a liderança ao vencer a prova na quinta-feira (27).

Na disputa, Maike competiu ao lado de Diego Hypolito e, ao sair vitorioso, escolheu a dupla Vinícius e João Gabriel para o Paredão. No desenrolar da dinâmica, Vinícius acabou sendo o primeiro emparedado. Além disso, o Líder colocou Joselma, Daniele Hypolito e Diego Hypolito Na Mira do Líder, optando por indicar Delma.

O Anjo da Semana, João Pedro, garantiu imunidade automática e escolheu Vitória Strada para cumprir o Castigo do Monstro.

Por fim, a votação na sala definiu o terceiro emparedado da semana. Com seis votos, Eva foi a mais votada pela casa e completou a berlinda.

Veja também