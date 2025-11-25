A- A+

streaming Eva Green será Tia Ophelia na terceira temporada de "Wandinha" A atriz francesa foi confirmada no elenco da produção da Netlix, ainda sem data de retorno

Eva Green se juntará ao elenco de “Wandinha” na terceira temporada da série. A Netflix anunciou, nesta terça-feira (25), que a atriz francesa interpretará Ophelia Frump, irmã de Morticia Addams (Catherine Zeta-Jones).

A personagem supostamente desaparecida já foi mencionada várias na série, mas só agora ganha um rosto. No final da segunda temporada, ela chegou a aparecer de costas, usando uma coroa de flores e escrevendo a frase "Wandinha deve morrer" em uma parede.

“Eva Green sempre trouxe uma presença singular e emocionante para a tela - elegante, marcante e maravilhosamente imprevisível. Essas qualidades a tornam a escolha perfeita para a Tia Ophelia. Estamos ansiosos para ver como ela transforma o papel e expande o universo de Wandinha”, afirmaram os criadores, produtores executivos e roteiristas Al Gough e Miles Millar, ao Tudum, site da Netflix.

A terceira temporada da série ainda não tem data confirmada. Jenna Ortega retornará ao papel de protagonista, além de outros nomes do elenco, como Emma Myers, Hunter Doohan, Joy Sunday, Moosa Mostafa, Georgie Farmer, Isaac Ordonez, Billie Piper, Luyanda Unati Lewis-Nyawo, Victor Dorobantu, Evie Templeton, Luis Guzmán, Catherine Zeta-Jones, Joanna Lumley e Fred Armisen.

