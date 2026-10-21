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CAUSA Eva Marie Saint, vencedora do Oscar, tem causa da morte revelada Certidão de óbito apontou uma parada cardiorespiratória e, ainda, demência senil, hipertensão, hipertireoidismo e embolia entre as condições associadas à morte da atriz, que tinha 102 anos

A morte de Eva Marie Saint, uma das atrizes marcantes da Hollywood clássica, foi provocada por uma parada cardiorrespiratória.

A informação foi divulgada pela revista People, com base em dados da certidão de óbito da artista, que morreu em 6 de outubro, aos 102 anos.

O documento também registra demência senil, hipertensão, hipertireoidismo e embolia entre as condições de saúde relacionadas ao falecimento.

Eva Marie Saint

Nascida em 4 de julho de 1924, Saint conquistou reconhecimento internacional logo em sua estreia nas telas.

Em 1954, interpretou Edie Doyle no drama “Sindicato de Ladrões”, contracenando com Marlon Brando. O desempenho lhe rendeu o Oscar de melhor atriz coadjuvante e abriu caminho para uma trajetória de destaque no cinema norte-americano.

Outro trabalho emblemático veio pelas mãos de Alfred Hitchcock. Em 1959, a atriz dividiu a cena com Cary Grant em “Intriga Internacional”, suspense que se tornou um dos títulos mais conhecidos de sua filmografia.

Ao longo da carreira, também participou de produções como “Êxodo”, “Grand Prix” e “Por Causa de Winn-Dixie”, ao lado de nomes como James Garner, Jeff Daniels e Cicely Tyson.

A artista era considerada uma das representantes remanescentes da era de ouro de Hollywood. Sua contribuição para o cinema atravessou diferentes gerações, consolidando seu nome entre os intérpretes de destaque da indústria cinematográfica dos Estados Unidos.

Na vida pessoal, Saint manteve uma união de mais de 60 anos com o diretor de televisão Jeffrey Hayden.

Os dois se conheceram no metrô e oficializaram o casamento em 1951. Hayden morreu em 2016, após uma carreira ligada a séries como “Leave It to Beaver” e “O Incrível Hulk”.

Em 2011, o casal chegou a dividir o palco em uma montagem de “Love Letters”, peça escrita por A. R. Gurney.

A morte da atriz foi comunicada pela família, que informou que ela estava acompanhada de parentes e pessoas próximas nos momentos finais. Saint deixa os filhos Darrell e Laurette, além de quatro netos e dois bisnetos.



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