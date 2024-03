Eva Mendes provoca polêmica internacional com publicação sobre Carmen Miranda

A- A+

Atriz aposentada (que participou de filmes de Hollywood como "Dia de treinamento", com Denzel Washington, e "Hitch - conselheiro amoroso", com Will Smith), além de modelo e mulher do ator Ryan Gosling, a americana de origem cubana Eva Mendes provocou uma verdadeira guerra entre Portugal e Brasil por causa de uma publicação feita em janeiro no Instagram.

Eva publicou um vídeo com uma cena da cantora e atriz Carmen Miranda no filme "Week-end in Havana", de 1941, e escreveu na legenda "Seja bem-vinda", em inglês, fazendo acompanhar o texto de emojis de corações e das bandeiras do Brasil e de Cuba. Logo, portugueses se manifestaram.





"Ela é portuguesa!", escreveram alguns, em inglês, levando brasileiros a garantir que a Pequena Notável era, na verdade, brasileira de criação e coração. "Morta que os portugueses estão se doendo", provocou uma mulher. "Ela era de Portugal, seus pais eram de Portugal, assim como seus avós, ela não tem qualquer DNA brasileiro", escreveu um homem.

Um dos maiores símbolos de brasilidade ao longo do mundo, Carmen nasceu em 1909 em Marco de Canaveses e chegou com menos de um ano de idade ao Rio de Janeiro, onde cresceu e tornou-se famosa cantora de sambas e, depois, atriz.



Sua voz, sua presença e seu visual de baiana, com bananas e balangandãs, chamou a atenção de um produtor americano, que a levou para a Broadway, onde virou a Brazilian Bombshell. Logo em seguida, foi a vez de conquistar Hollywood.

Veja também

ÍCONE ''Oito vezes o valor esperado'': vestido de Marilyn Monroe é leiloado por R$ 1,6 milhão, nos EUA