BBB25 Eva e Renata 'pombas sujas'? Saiba o que significa expressão utilizada por Vinicius no BBB Termo foi usado na dinâmica do Sincerão desta segunda-feira (17)

Se em qualquer outro lugar a expressão "pomba suja" significa literalmente uma ave suja, na Bahia pelo menos o dito passa longe de ter esse sentido.



Fato que levou as sisters cearenses Eva e Renata do BBB25 a questionar o baiano Vinicius, quando foram chamadas por ele de "pomba suja".

O "mal-entedido" se deu durante a dinâmica desta segunda-feira (17) no reality, o "Sincerão". Foi na ocasião que Vinicius usou a gíria em referência às meninas que, sem saber do que se tratava, se sentiram ofendidas.





Mas, de acordo com o "dicionário" de gírias baianas, não há ofensa ao chamar outra pessoa de pomba suja. O ditado, em princípio, diz respeito a uma pessoa que não é confiável e/ou alguém que fala um coisa e pratica outra.

Após o uso da expressão e o questionamento das participantes, o termo usado por Vinicius correu as redes e, claro, viralizou.



Com um "Olha os adjetivos", Renata teve de Vinicius um pedido de desculpas. E Aline, dupla do baiano no programa, explicou em conversa que a expressão "Não é um elogio (...) mas também não é um xingamento".

Regionalismos à parte, o imbróglio gerou discussões na internet e dividiu opiniões.

POMBA SUJA, aqui na Bahia é gíria regional KKKKKK #BBB25 pic.twitter.com/N9zl9IDjN6 — mia (@exbbb2022) March 18, 2025

Por favor, nao tirar o termo “ pomba suja” de contexto #bbb25 pic.twitter.com/Xw30av92oy — Binho Fofoqueiro (@binhofofoqueiro) March 18, 2025

Gente que ABSURDO. Vinicius chamou as meninas de pomba suja, termo pejorativo. Que cara escroto #BBB25 pic.twitter.com/xMrqYqFRTm — herminho (@hemersonalmeid) March 18, 2025

Ivete Sangalo: "Quem é pomba suja levanta a mão"

Internautas também trouxeram à tona um vídeo em que a artista baiana Ivete Sangalo ecoa a expressão durante um show: "Quem é pomba suja levanta a mão".

Quem é pomba suja aí? pic.twitter.com/cseR81QWQc — Acervo Veveta (@veveta) March 18, 2025

