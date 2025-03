A- A+

BBB 25 Eva revela que jamais imaginou ser salva por Delma do Paredão do BBB 25 Sister foi escolhida pela pernambucana para receber imunidade

Na madrugada desta segunda-feira, 24, no quarto do líder, Eva compartilhou sua surpresa com Renata ao falar sobre a decisão de Delma na formação do 10º Paredão do BBB 25. A bailarina cearense foi escolhida pela pernambucana para receber imunidade, em um momento que pegou muitos de surpresa.

A escolha aconteceu na noite desse domingo, 23, quando Delma, que havia conquistado o Poder Marreta, precisou decidir entre salvar Eva ou Maike, ambos indicados pelo Big Fone atendido por Vinícius. Ela optou por livrar Eva da berlinda. "Jamais imaginei", comentou a bailarina.

Eva: "Eu tinha certeza que ela [Delma] ia salvar o Maike..."



Renata: "Eles devem ter dito ''(...)Maike no Paredão'. Faz é tempo que eles estão tentando botar o Maike no Paredão" #BBB25 pic.twitter.com/Vilw18kuwC — Dantas (@Dantinhas) March 24, 2025

Intrigada, Renata questionou se a surpresa vinha do fato de ter sido imunizada. Eva afirmou e tentou entender a estratégia por trás da escolha de Delma. Segundo a cearense, a decisão pode ter sido parte de um plano já traçado previamente. "Acho que já era o plano. O Vinícius já ia colocar o Maike e elas iam votar em mim pela casa. Então, acho que ela seguiu o combinado", analisou

A conversa entre as amigas prosseguiu, e Eva relembrou o momento tenso em que Delma precisou fazer sua escolha. Sem saber exatamente qual seria o poder que havia conquistado, a pernambucana foi surpreendida ao descobrir que tinha a missão de salvar um dos emparedados. Eva contou que, enquanto aguardava a decisão, ficou observando Delma, tentando captar algum sinal de quem seria a escolhida.

Veja também