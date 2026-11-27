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SINGLE Evandro Okàn convoca a ancestralidade para cantar a cura em "Para Curar Brasileiro" Composição de Luiz Antônio Simas reúne Filhos de Gandhy e Ganhadeiras de Itapuã em celebração aos saberes das folhas, à memória familiar e à preservação da cultura afro-brasileira

A memória de quem veio antes também pode ser um caminho para cuidar do presente. É sob essa perspectiva que Evandro Okàn lança “Para Curar Brasileiro”, música de Luiz Antônio Simas que aproxima tradição, espiritualidade e identidade afro-brasileira.

A faixa conta com as participações do afoxé Filhos de Gandhy e do grupo As Ganhadeiras de Itapuã, além de arranjos de sopros assinados pelo maestro Ubiratan Marques, integrante da Orquestra Afrosinfônica e do BaianaSystem. O lançamento chega acompanhado de videoclipe.

Inspirada nas lembranças da avó de Simas, que era mãe de santo, a composição reverencia Ossain, orixá associado às folhas e aos conhecimentos ancestrais sobre suas propriedades.

A temática encontra ressonância na trajetória de Evandro, iniciado nos saberes das ervas por sua mãe, Dona Jacira. Morta em 2025, ela deixou marcas profundas na formação do artista e já havia sido homenageada em “Se Acolhe”, faixa que preserva sua última gravação em vida.

A base rítmica do ijexá conduz a música, que também incorpora referências do jazz e da MPB. A reunião dos dois grupos baianos amplia o alcance simbólico da gravação.

Criado em 1949, o Filhos de Gandhy tornou-se uma das principais referências do afoxé no Brasil, levando às ruas uma mensagem de paz e fraternidade.

As Ganhadeiras de Itapuã, por sua vez, mantêm viva a memória das mulheres negras que trabalharam como ganhadeiras e tiveram papel importante na história social e cultural de Salvador.

A dimensão política desse encontro está entre as motivações do projeto, cuja direção musical é assinada por Evandro em parceria com Damien Seth. “Busco trazer para o meu trabalho mensagens políticas importantes, por meio da empatia e do diálogo”, afirma o músico.

Para ele, a participação dos grupos reconhece a contribuição de gerações de homens e mulheres negros na construção de uma sociedade mais justa.

A música também propõe uma reflexão sobre a urgência de recuperar práticas de cuidado e convivência diante da violência, dos conflitos e da exploração da natureza.

No videoclipe, dirigido por Augusto Wizz e Renata Oliveira, a relação entre passado e futuro ganha forma na presença de duas crianças ao lado de Evandro.

Filmada em São Paulo, a produção inclui imagens dos bastidores da gravação musical em Salvador e incorpora elementos naturais que dialogam com o universo das plantas e das folhas.

A infância aparece como território de descoberta e possibilidade, enquanto os gestos cotidianos apontam para a transmissão de conhecimentos entre gerações.

O lançamento também se desdobra em uma iniciativa relacionada à saúde mental. Em colaboração com a plataforma Pense Minha Cor, que reúne mais de 40 profissionais negros e indígenas da psicologia e oferece consultas a valores acessíveis, o projeto apresenta a mensagem “O Brasil que a gente ama também precisa de cuidado”.

A proposta é chamar atenção para a democratização do atendimento psicológico e para a necessidade de acolhimento.

Com quase duas décadas de atuação na música e na economia criativa, Evandro construiu sua trajetória também como articulador cultural.

Seu primeiro EP, “Gente Bonita”, saiu em 2016, abordando questões de autoestima e identidade brasileira. Desde então, desenvolve uma pesquisa que atravessa MPB, soul, hip hop e ritmos nacionais, em diálogo com as heranças musicais africanas.

A adoção do nome Evandro Okàn, em 2025, marcou uma nova etapa de sua carreira. Nesse período, o artista se apresentou no SummerStage, no Central Park, em Nova York, e lançou “Se Acolhe”.

“Para Curar Brasileiro” antecipa o próximo álbum, previsto para 2027, e chega pelo selo independente Okan Sounds, com distribuição da Virgin Music, do Grupo Universal.

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