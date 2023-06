Evanescence anuncia shows em quatro cidades do Brasil, incluindo o Recife; confira data e preços

A- A+

A banda Evanescence anunciou, nesta segunda-feira (12), uma turnê por países da América Latina, incluindo quatro shows no Brasil. Recife será uma das cidades contempladas, com apresentação prevista para o dia 28 de outubro, no Classic Hall.

De acordo com a publicação no perfil oficial da banda no Instagram, a pré-venda de ingressos começa nesta quarta-feira (16), às 11h, pelo site Eventim. No Brasil, os shows serão realizados também em Curitiba, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. A turnê passa ainda por México e Argentina.



A banda liderada pela cantora Amy Lee lançou, em março de 2021, o álbum “The Bitter Truth”, o primeiro de músicas inéditas em uma década. O disco foi definido pelo grupo como “um retorno às raízes pesadas da banda”.

Confira os preços dos ingressos no Recife:

Pista Premium: R$ 230 (meia-entrada) e R$ 460 (inteira)

Pista: R$ 145 (meia-entrada) e R$ 290 (inteira)

Camarote P1: R$ 370 (preço único)

Camarote P2: R$ 370 (preço único)

Camarote P3: R$370 (preço único)

VIP 1 - Evanescence Soundc Package: R$ 1.763 (meia-entrada) e R$ 2.033 (inteira)

