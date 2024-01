A- A+

SAÚDE Evaristo Costa é internado na UTI após apresentar fortes dores abdominais De acordo com o jornalista, internação foi motivada pela Doença de Crohn

Após sentir fortes dores abdominais, o jornalista Evaristo Costa compartilhou nas suas redes sociais que precisou ser internado na UTI de um hospital particular durante a noite da sexta-feira (12).

No Instagram, o jornalista afirmou que a internação foi motivada pela Doença de Crohn, com a qual ele foi diagnosticado.

A condição de saúde é crônica e responsável por causar inflamação no intestino, o que interfere no trato digestivo.

"Estão me perguntando se tenho dor. Sim, tenho fortes dores abdominais. Além de muita diarreia, febre e perda de peso. Isso tudo me leva a fraqueza, fadiga", relatou o jornalista.

De acordo com Evaristo, caso a doença não seja tratada, ele poderá sofrer com complicações como anemia ou graves infecções. Na manhã deste sábado (13), o jornalista continuava internado mas apresentava melhora em seu estado de saúde. "Um homem de banho tomado e sem dor não quer guerra com ninguém", afirmou.

