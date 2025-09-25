Doença de Crohn: Evaristo Costa relembra constrangimentos e explica uso do cordão de girassol

A- A+

O jornalista Evaristo Costa usou as redes sociais para relatar situações de constrangimento vivenciadas pela falta de conscientização social sobre a doença de Crohn, que o acomete, e da importância do cordão com girassóis estampados, que identifica pessoas com deficiências ocultas.



Intestinal inflamatória e crônica, a doença de Crohn afeta o revestimento do trato digestivo, provocando dores abdominais, perda de peso, anemia, fadiga e diarreia.

Em vídeo publicado nesta quinta-feira (25), Evaristo destacou estar em estágio de remissão da doença, mas disse ter vivenciado momentos delicados. Entre os episódios, a vez que precisou e não conseguiu usar o banheiro durante um voo por conta da grande fila.

"Já precisei ir correndo no banheiro do avião e tinha uma fila, eu não consegui passar na frente. Constrangimento enorme, não preciso dizer o que aconteceu", contou, detalhando outra situação vivida após entrar em um restaurante para usar o banheiro.

"O segurança veio atrás e disse que eu não poderia usar o banheiro, só se eu consumir. Eu perguntei: 'Posso primeiro usar o banheiro e depois consumir?' Ele falou assim: 'Não, primeiro você tem que consumir'. Mais um constrangimento", relatou.



Evaristo detalha os sintomas e a realidade de conviver com a doença. "Dor abdominal, cólica, náusea, vômito, um cansaço além do comum. Mas o mais constrangedor é a diarreia. É quase involuntária. Não é ir uma vez, duas vezes ao banheiro, é ir 20, 30, 40 vezes", afirmou Evaristo Costa.



Ao mostrar a carteira e o cordão de girassol, que identifica pessoas com doenças não aparentes, o jornalista fala sobre a importância dos objetos.



"O girassol é o símbolo que representa as pessoas que possuem algum tipo de deficiência não aparente. A lista é enorme, como surdez, epilepsia, diabetes, esclerose múltipla", explicou e também usou o espaço para lamentar ter de usar a carteira e o cordão para validar seus direitos.



"Não tem porque eu comunicar todas as pessoas que eu preciso de um atendimento diferenciado. Mas num passado muito recente, eu em crise, se tivesse usando o girassol, muito constrangimento teria sido evitado. Ninguém precisa usar esse cordão para ter os seus direitos garantidos. É o uso opcional, mas ele ajuda a comunicar rápido", pontuou.

