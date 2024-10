A- A+

Doença de Crohn Evaristo Costa revela perda de 22 kg em três semanas após doença: "Me sinto definanhando" Jornalista precisou receber atendimento médico após apresentar fortes dores abdominais, diarreia, febre e perda de peso devido à síndrome gastrointestinal crônica

Diagnosticado com a doença de Crohn, o jornalista Evaristo Costa vem compartilhando em redes sociais e entrevistas sua experiência ao lidar com a doença. Ele revelou que uma das consequências do problema foi a rápida perda de peso, cerca de 22 quilos em apenas três semanas.

— Eu cheguei a 99 quilos, mas estava com 99 porque estava tomando corticoide, que incha demais. Os médicos chegaram à conclusão de que os corticoides não fazem efeito em mim [...] aí cortaram o remédio. Eu perdi 22 quilos em três semanas", disse ele em entrevista ao PodCringe.

O apresentador ainda afirmou que seu emagrecimento aconteceu por causa da doença, e não por iniciativa própria ligada ao físico ou aparência.



“Eu me sinto definhando. É como eu me defino para o médico. Todos os dias eu me sinto definhando”.

— Perco meio quilo por dia. Posso comer qualquer coisa, mas não para dentro de mim. A alimentação não para dentro de mim. Ela sai de dentro de mim, então não me dá os nutrientes que eu preciso. A última vez que eu fui internado foi por causa de uma infecção nas amígdalas que se transformou em uma sepse, porque eu estava com a imunidade no pé — contou.

A doença de Crohn é uma síndrome gastrointestinal crônica que, em geral, atinge o intestino delgado e o cólon, mas pode afetar outras partes do trato gastrointestinal. Considerada grave e fator de risco para o câncer de intestino, ela não manifesta uma razão específica para o desenvolvimento de seu quadro.

Essa doença pode acometer pessoas de qualquer idade, mas tem maior incidência no período entre os 20 e os 30 anos.

Quais os sintomas da doença de Crohn?

Os sintomas da doença de Crohn são parecidos com o de condições que afetam o trato gastrointestinal. Por isso, é necessário procurar um médico que realizará os exames necessários para formar o diagnóstico.



Os principais sintomas são:

Diarreia crônica;

Dor abdominal;

Perda de peso;

Febre;

Sangramento retal;

Fístulas (pequenos canais que conectam indevidamente partes do intestino)

Além disso, em alguns casos, a doença de Crohn pode apresentar sintomas que não estão ligados ao trato gastrointestinal, como:

Artrite;

Aftas;

Olhos inflamados, vermelhos, feridos e sensíveis à luz;

Desenvolvolvimento de erupções cutâneas ou doenças fúngicas dolorosas e avermelhadas nas pernas.

A doença de Crohn não tem cura definitiva. O tratamento tem como objetivo conter a inflamação, devido ao risco de desenvolvimento de condições gastrointestinais mais graves.

