Evento de leitura comentada revela psicologia oculta nas obras de Machado de Assis

O autor Adelmo Marcos Rossi inicia, no sábado (26), uma leitura coletiva e comentada do seu livro "O Imortal Machado de Assis – Autor de si mesmo". O evento será conduzido ao vivo pelo Google Meet, sempre aos sábados, das 19h às 21h.

Também autor do livro “A Cruel Filosofia do Narcisismo – Uma Interpretação do Sonho de Freud”, Adelmo propõe analisar, parágrafo por parágrafo, como a obra revela uma psicologia conceitual presente em Machado de Assis — antecipando até mesmo descobertas que seriam atribuídas, décadas depois, a Freud.

Durante os encontros, o pesquisador abordará temas da psicologia e revelar como o "Bruxo do Cosme Velho" se apoiava em estruturas simbólicas da cultura humana, promovendo uma investigação literária que transcende o tempo e o gênero.

