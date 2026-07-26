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Ação Evento do Homem-Aranha no Recife reúne milhares de pessoas Ação foi promovida pela Sony Pictures como forma de divulgação do lançamento do novo longa metragem do herói, que estreia nos cinemas na próxima quarta-feira (29)

Milhares de pessoas se reuniram neste domingo (26), no Marco Zero do Recife, para acompanhar uma projeção de cenas do filme “Homem-Aranha: Um Novo Dia” no prédio histórico da Associação Comercial de Pernambuco. O evento foi promovido pela Sony Pictures como forma de divulgação do lançamento do novo longa metragem do super-herói, que estreia nos cinemas na próxima quarta-feira (29).

Fã do "Amigão da vizinhança" desde criança, Felipe da Silva, de 27 anos, não pensou duas vezes ao saber do evento. Ele exaltou a importância da ação e afirmou que está com boas expectativas para o filme.

"Desde pequeno eu gosto muito do Homem-Aranha, assisti todas as séries animadas, os filmes - 'Homem-Aranha 2' é o meu favorito. Ter a possibilidade de participar de um evento como esse é muito importante. Gosto muito do Homem-Aranha do Tom Holland e estou com muitas expectativas para o filme", disse.

Manuela Cláudia, de 41 anos, também foi ao Marco Zero para participar do evento. Ela acompanhou os filhos Yanni Marcele, de 10 anos, e Yhan Douglas, de 15 anos.

"O evento foi legal para todos, para as crianças principalmente. Agora estamos muito ansiosos pelo filme", afirmou.

Fantasiados

A ação também reuniu dezenas de Homens-Aranhas fantasiados. Entre eles estava Jackson José, de 48 anos, que foi ao evento fantasiado com toda a família. O cosplay, que acompanha o herói desde criança. valorizou a iniciativa.

"É um evento muito importante para chamar o pessoal, apresentar ao público que ainda não conhece. É muito difícil não gostar desse personagem", comentou.

O responsável pelo Projeto Miranha também compareceu ao evento fantasiado de Homem-Aranha. Ele, que se limitou a dizer que era Peter Parker - identidade secreta do "Cabeça de teia" -, se fantasia do herói desde 2023. Para o cosplay, a história do personagem é similar com a realidade das pessoas.

"É um herói muito popular. Eu me identifico muito com ele por ser um herói urbano. Os problemas que ele enfrenta no cotidiano são problemas que nós também enfrentamos na vida. Por isso eu escolhi ele", revelou.

“Homem-Aranha: Um Novo Dia”

O quarto filme do “teioso” no Universo Cinematográfico da Marvel (MCU) traz novamente Tom Holland no papel do protagonista. Neste novo capítulo da franquia, Peter Parker precisa lidar sozinho com os desafios da vida adulta, depois de ter apagado as memórias de quem ama.

Destin Daniel Cretton (“Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis”) dirige o filme, que foi escrito pela dupla Chris McKenna e Erik Sommers. Zendaya e Jacob Batalon também retornam ao elenco, com a adição de nomes como Sadie Sink, Tramell Tillman, Jon Bernthal e Mark Ruffalo.

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