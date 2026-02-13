A- A+

Carnaval 2026 Pernambucanas comandam evento na Escócia sobre o Carnaval do Brasil "Cores e Letras do Carnaval" envolve exposição de artes visuais, workshop de frevo e lançamento de livro

A folia brasileira atravessa o oceano e chega à Europa pelas mãos das pernambucanas Gil Kozicka e Fabiana Magalhães. A dupla está à frente do evento “Cores e Letras do Carnaval”, promovido pelo Consulado do Brasil em Edimburgo, na Escócia, neste sábado (14).

Inaugurando o calendário cultural do consulado em 2026, a iniciativa é uma celebração à cultura do Brasil. A instituição diplomática abre as portas de sua sede para uma programação que integra artes visuais, literatura e cultura popular.

Uma das atrações é uma exposição dedicada ao Carnaval, com obras assinadas pela artista recifense Gil Kozicka e pela paulista Anne Wiziack. As duas apresentam em suas criações interpretações visuais vibrantes sobre a festa mais emblemática do Brasil.



Durante o evento, haverá o lançamento de um livro infantil sobre a folia de Momo. O público também poderá participar de um workshop de frevo conduzido por uma professora convidada, além de uma apresentação especial de abre-alas e porta-bandeira.



*Com informações da assessoria de imprensa.

