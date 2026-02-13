Sex, 13 de Fevereiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta12/02/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Carnaval 2026

Pernambucanas comandam evento na Escócia sobre o Carnaval do Brasil

"Cores e Letras do Carnaval" envolve exposição de artes visuais, workshop de frevo e lançamento de livro

Reportar Erro
Gil Kozicka e Fabiana Magalhães comandam evento na EscóciaGil Kozicka e Fabiana Magalhães comandam evento na Escócia - Foto: Gabriela Lima/Divulgação

A folia brasileira atravessa o oceano e chega à Europa pelas mãos das pernambucanas Gil Kozicka e Fabiana Magalhães. A dupla está à frente do evento “Cores e Letras do Carnaval”, promovido pelo Consulado do Brasil em Edimburgo, na Escócia, neste sábado (14).

Inaugurando o calendário cultural do consulado em 2026, a iniciativa é uma celebração à cultura do Brasil. A instituição diplomática abre as portas de sua sede para uma programação que integra artes visuais, literatura e cultura popular. 

Uma das atrações é uma exposição dedicada ao Carnaval, com obras assinadas pela artista recifense Gil Kozicka e pela paulista Anne Wiziack. As duas apresentam em suas criações interpretações visuais vibrantes sobre a festa mais emblemática do Brasil.
 

Leia também

• Primeiro livro ilustrado da cantora Laufey chega ao Brasil em abril

• Cartaz internacional do filme "Pipa" é divulgado; saiba mais sobre o roteiro

• Exposição sobre potências criativas do barro celebra cinco anos da Christal Galeria

Durante o evento, haverá o lançamento de um livro infantil sobre a folia de Momo. O público também poderá participar de um workshop de frevo conduzido por uma professora convidada, além de uma apresentação especial de abre-alas e porta-bandeira.

*Com informações da assessoria de imprensa. 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter