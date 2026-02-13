Pernambucanas comandam evento na Escócia sobre o Carnaval do Brasil
"Cores e Letras do Carnaval" envolve exposição de artes visuais, workshop de frevo e lançamento de livro
A folia brasileira atravessa o oceano e chega à Europa pelas mãos das pernambucanas Gil Kozicka e Fabiana Magalhães. A dupla está à frente do evento “Cores e Letras do Carnaval”, promovido pelo Consulado do Brasil em Edimburgo, na Escócia, neste sábado (14).
Inaugurando o calendário cultural do consulado em 2026, a iniciativa é uma celebração à cultura do Brasil. A instituição diplomática abre as portas de sua sede para uma programação que integra artes visuais, literatura e cultura popular.
Uma das atrações é uma exposição dedicada ao Carnaval, com obras assinadas pela artista recifense Gil Kozicka e pela paulista Anne Wiziack. As duas apresentam em suas criações interpretações visuais vibrantes sobre a festa mais emblemática do Brasil.
Leia também
• Primeiro livro ilustrado da cantora Laufey chega ao Brasil em abril
• Cartaz internacional do filme "Pipa" é divulgado; saiba mais sobre o roteiro
• Exposição sobre potências criativas do barro celebra cinco anos da Christal Galeria
Durante o evento, haverá o lançamento de um livro infantil sobre a folia de Momo. O público também poderá participar de um workshop de frevo conduzido por uma professora convidada, além de uma apresentação especial de abre-alas e porta-bandeira.
*Com informações da assessoria de imprensa.