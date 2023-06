A- A+

Cultura Evento promove shows e "abraço simbólico" no Cinema São Luiz por sua reforma e reabertura Mobilização da sociedade civil chama a atenção do Governo para o abandono de um dos espaços mais tradicionais da cidade do Recife

Um evento especial organizado pela sociedade civil e amantes da cultura para cobrar do Governo do Estado de Pernambuco e da Fundarpe uma solução para as condições de abandono do Cinema São Luiz será realizado neste sábado (10), a partir das 15h. Localizado na Rua da Aurora o espaço está prestes a completar um ano fechado.

Com a proposta de um abraço simbólico ao redor do prédio histórico, o ato reunirá a comunidade em defesa do Cinema São Luiz. Segundo a organização do evento, "o objetivo é mobilizar a sociedade para que o governo tome medidas efetivas e restaure esse importante patrimônio cultural".

Shows de shows e projeções

O ato promoverá, ainda, uma programação diversificada com shows de Isaar, Isadora Melo, Mayara Pera, Pc Silva e Marcello Rangel, projeção de filmes que marcaram época e recém-lançados, uma roda de poesia com Giuseppe Mascena, Maria Laura Catão, Netinho Batista, Kerlle de Magalhães e Iyadirê Zidanes, além de um troca-troca de livros, promovendo o compartilhamento de conhecimento entre os participantes.

Haverá também uma projeção de fotos de Wilson Carneiro da Cunha e a presença dos integrantes da Foto Feira Livre, um coletivo de mais de 30 fotógrafos do estado de PE.

"O Cinema São Luiz, fechado e sem programação contínua, há mais de um ano, é conhecido por sua rica história e importância para a comunidade local. Sua reforma e reabertura representam um passo crucial para preservar o patrimônio cultural da cidade, bem como estimular a economia criativa e o turismo cultural no entorno. Convidamos toda a imprensa e a sociedade para divulgar e a participar desse movimento, para que possamos alcançar o apoio necessário e fazer história nessa luta pela revitalização de nosso patrimônio cultural", diz o texto de divulgação do ato.

Serviço:

Data: 10 de junho

Horário: a partir das 15h

Local: Em frente ao Cinema São Luiz

O quê: Movimentação para abraçar o Cinema São Luiz

