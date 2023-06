A- A+

LITERATURA Evento reúne fãs do escritor Rick Riordan na Livraria do Jardim; saiba como participar Ocasião celebra a série de livros "Percy Jackson e os Olimpianos"

Fãs das obras do escritor norte-americano Rick Riordan se encontram neste domingo (11), a partir das 11h, na Livraria do Jardim. O evento celebra a saga “Percy Jackson e os Olimpianos”, com atividades e dinâmicas inspiradas na série literária.

O encontro é organizado, em parceria com a livraria, pelo grupo de fãs Semideuses, que existe desde 2019. A programação busca trazer referências ao universo ficcional criado por Riordan, incluindo atividades que seus personagens executam nos livros.

Os participantes serão divididos em times, que competirão em atividades com pontuações cumulativas. Entre as dinâmicas, haverá sorteio, bate-papo e concurso de cosplays, que acontecerão dentro da livraria.



Já no jardim, será realizado o “Coliseu”, um combate que segue as regras da swordplay - simulação de batalhas medievais - e a caça à bandeira, jogo que integra as histórias de Percy Jackson.

A participação no evento é gratuita. Para garantir uma vaga, é necessário realizar uma inscrição prévia por meio da plataforma Sympla.

Confira a programação completa:

11h - Abertura + Distribuição de senhas para sorteio + Batepapo + Início da coleta das cartas para o Correio de Íris + Separação dos times laranja e azul.

11h25 - Quiz - Edição especial dia dos namorados

11h55 - Game dislexia - Edição especial dia dos namorados

12h20 - Correio de Íris

12h40 - Concurso cosplay

13h35 - Caça a bandeira

14h25 - Coliseu

14h50 - Encerramento



