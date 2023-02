Eventos devem voltar a ter agenda completa em 2023

A- A+

Com a retomada plena dos eventos, o ano de 2023 deve marcar a volta do tradicional calendário de eventos no Recife. Entre os produtores, a expectativa é de que cada vez mais o público possa curtir grandes eventos e espetáculos, contribuindo ainda para uma volta do calendário cultural em definitivo.

Segundo o sócio da Festa Cheia, Augusto Acioli, o ano de 2023 é marcado não só pelos eventos musicais, mas também pela realização de eventos culturais no Recife.

"Somos focados nos festivais, além de shows lançamos uma exposição sobre Van Gogh, que é um presente para cidade do Recife e estende por três meses. Em maio teremos a volta da Tardezinha do cantor Thiaguinho e depois disso seguimos com o calendário de shows e festivais, com o maior festival de Samba do Brasil, o Samba Recife, que vamos repetir no último fim de semana de setembro”, disse.

Um dos eventos na cidade que desperta atenção e reúne uma multidão é o Olinda Beer. Sem ser realizado por dois anos, o festival que é uma das maiores prévias de Carnaval, comemora neste ano 25 anos.

“É uma data emblemática e esse é um evento que começou pequeno e hoje é um dos maiores festivais de música do Brasil. É uma data emblemática da maior prévia de carnaval. Esse é um evento que começou pequeno e hoje é um dos maiores festivais de música do Brasil. É difícil de se produzir, acontece das dez horas da manhã e vai até dez da noite, tem sol, chuva, está sujeito ao tempo, mas é uma festa que se tornou muito querida pelas pessoas de Pernambuco, esperando o ano inteiro e esse ano tem gosto a mais por conta de dois anos sem realização”, disse.

