Folia Eventos do Carnaval fortalecem o turismo, movimentam a economia e se preocupam com o meio ambiente Carnaval Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, gera mais de 2.500 empregos por dia de evento e mais de 10 toneladas de produtos recicláveis

Pernambuco se prepara para uma temporada de folia com uma série de eventos que proemtem agitar o período pré-Carnaval até o último dia da folia de Momo. Da capital ao Litoral Sul, há diversas opções. Além de oferecer entretenimento, os eventos impulsionam a economia local, geram empregos e fortalecem o setor turístico do estado, proporcionando conforto e uma experiência autêntica aos foliões, que acabam retornando a Pernambuco em outras oportunidades.

No último ano, mais de 2 milhões de pessoas curtiram o Carnaval de Pernambuco, movimentando R$ 2,78 bilhões, segundo pesquisa realizada pela Secretaria de Turismo e Lazer e Empetur, evidenciando o impacto significativo do evento na economia estadual e sua influência poderosa.

Durante uma coletiva na tarde desta quarta-feira (29), o Carnaval Boa Viagem anunciou detalhes da edição 2024 e fez um balanço sobre a edição 2023. Em relação a empregos gerados, a produção pontuou que foram mais de 2.500 por dia de evento. Em relação à preservação do meio ambiente, o evento também se preocupa. Em 2023, ao todo, foram 17,36 toneladas de materiais reciclados nos dias de folia, como vidros, latas de alumínio e plástico.

Novidade

Este ano, o Carnaval Boa Viagem contará com um hotel exclusivo para a festa, o Bugan, na Zona Sul. O local vai reunir as atrações, influenciadores, convidados e foliões do evento. Além de uma programação exclusiva, oferecerá serviço de transfer para a festa, atividades no hotel e diversas outras ações.

Atrações

O Carnaval Boa Viagem conta com uma programação diversificada em 2024. A festa, que acontece nos dias 10, 11 e 12 de novembro, no Pina, já está com 80% dos ingressos já foram vendidos. Confira as atrações:

10 FEV 2024 // SÁBADO

Jorge e Mateus

Wesley Safadão

Timbalada

Alceu Valença

Jopin

11 FEV 2024 // DOMINGO

Xand Avião

Zé Neto e Cristiano

Felipe Amorim

Thiaguinho

Nattan

Banda Eva

12 FEV 2024 // SEGUNDA

Gusttavo Lima

Matheus e Kauan

Léo Santana

Saulo

Ávine Vinny

Ralk

