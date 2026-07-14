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Famosos 'Eventos dolorosos': entenda por que filhos de Brad Pitt brigaram com o pai e retiraram sobrenome Em documento apresentado à Justiça, Angelina Jolie menciona histórico de abuso físico praticado pelo ex-marido e cita episódio com filhos

A relação entre Brad Pitt e os seis filhos desandou de vez, e a desavença familiar parece não dar abertura para qualquer possível reconciliação. Nos últimos meses, Zahara, de 22 anos, e Maddox, de 24, decidiram seguir os passos de outros três irmãos, Shiloh, de 21 anos; e Knox e Vivienne, de 18, ao abrirem processos judiciais para retirar oficialmente o sobrenome do pai. O único herdeiro a não abrir mão, ainda, da referência paterna no nome é Pax, de 20 anos. Todos são frutos da antiga relação do ator com a também atriz Angelina Jolie, com quem vivem, nos Estados Unidos.

Zahara foi a primeira a cortar relações com o pai. Em 2022, ela se apresentou na Alpha Kappa Alpha Sorority, entidade universitária, nos EUA, formada por mulheres afro-americanas, com o nome de Zahara Marley Jolie, conforme um vídeo compartilhado pela revista "Essence". Ela agora aguarda uma audiência marcada para 28 de setembro a fim de retirar o sobrenome Pitt de seus documentos. E inspira os demais irmãos. Mas, afinal, o que aconteceu com os filhos de Brad Pitt para que eles brigassem com o pai e cortassem totalmente qualquer contato com ele?

Uma briga na família já se arrasta há um bom tempo. Os conflitos são decorrentes do complicado processo de divórcio, o que incluiu um sem-número de brigas judiciais e disputas pela guarda dos herdeiros, vivenciado recentemente por Angelina Jolie e Brad Pitt. A separação dos astros de Hollywood completa uma década em 2026.

Segundo fontes próximas às pessoas familiarizadas com o caso, Pitt não tem tido nenhum contato com seus filhos mais velhos. Apenas com os gêmeos Knox e Vivienne ele teria uma mínima proximidade, mas de forma limitada. Uma reportagem publicada pela revista "People" afirma que o ator "praticamente não tem contato" com a prole e que ele "está feliz com sua namorada, Inés de Ramón, mas a distância dos filhos o machuca".

Shiloh retirou oficialmente o sobrenome Pitt, do pai, "após eventos dolorosos", como relatou a revista "People". Num documento apresentado no processo legal que envolve os dois astros americanos, Angelina Jolie alegou abuso físico por parte de Pitt, mencionando que isso motivou o pedido de divórcio. O fato também estaria associado à rejeição dos filhos em relação ao pai. O episódio teria acontecido, segundo Angelina, numa viagem de avião realizada pela família.

"Embora o histórico de Pitt de abuso físico contra sua ex-esposa tenha começado muito antes da viagem de avião da família da França para Los Angeles em setembro de 2016, este voo marcou a primeira vez que ele também direcionou seu abuso físico às crianças. Jolie o deixou imediatamente", diz o documento apresentado ao tribunal.

Quem são os filhos de Angelina Jolie e Brad Pitt

Angelina Jolie e Brad Pitt criaram juntos seis filhos: Maddox, 24, Zahara, 22, Shiloh, 21, Pax, 20, e os gêmeos Knox e Vivienne, 18. Após a separação, em 2016, uma longa batalha judicial foi travada para definir com quem ficaria a guarda de todos eles. O pai acabou perdendo a custódia, tendo apenas o direito de visitá-los.

De acordo com o jornal "Daily Mail", em março de 2024 Brad Pitt anunciou que desistiu de lutar pela guarda de seus seis herdeiros. As informações são de que a expectativa é que o processo se encerre ainda neste ano, após oito de batalhas judiciais.

Maddox Chivan Jolie-Pitt: foi o primeiro filho adotado em 2002 pela atriz enquanto ainda não estava no relacionamento com Brad Pitt. O jovem, de 24 anos, foi registrado por Jolie com sete meses no Camboja;

Zahara Marley Jolie-Pitt: foi adotada com três meses na Etiópia, em 2005, quando o casal já namorava. Inicialmente, ela foi registada apenas com o sobrenome de Angelina, adicionando Pitt depois, quando o ator fez o pedido oficial de paternidade. Zahara também parou de usar o sobrenome Pitt;

Shiloh Nouvel Jolie-Pitt: nasceu em 2006 e é a primeira filha biológica do casal. Meses após o anúncio de que iria morar com seu pai na Califórnia, em 2024, a menina deu sinais de que a aproximação com Pitt não teria dado certo;

Pax Thien Jolie-Pitt: o quarto filho da família foi abandonado pela mãe biológica no Vietnã e morou em um abrigo até os três anos, em 2007, quando Angelina Jolie e Brad Pitt o adotaram.

Knox León Jolie-Pitt e Vivienne Marcheline Jolie-Pitt: os gêmeos são filhos biológicos do casal e nasceram em 2008, na França. Em sua recente participação na equipe de produção do musical "The Outsiders", Vivienne assinou apenas com o sobrenome da mãe. No caso de Vivienne, ação causou impacto entre os fãs do famoso ex-casal e foi interpretada por muitos como um gesto de apoio à mãe.

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