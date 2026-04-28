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TODO MUNDO NO RIO Eventos temáticos homenageiam Shakira na semana do show da cantora na Praia de Copacabana Boates, bares e restaurantes recebem público antes e após a apresentação da artista colombiana, que acontece no sábado, dia 2 de maio

A cidade já está em contagem regressiva para mais um show do 'Todo Mundo no Rio". Faltando quatro dias para Shakira desembarcar nas areias de Copacabana, neste sábado, vários eventos prometem deixar o público no clima do Waka Waka da cantora colombiana esta semana.

Segundo a Embratur, mais de 13.450 bilhetes de passagens aéreas foram emitidos para o Rio no período em que Shakira estará por aqui. Isso significa um aumento de 60,38% comparado ao evento da Madonna, em 2024. O número se aproxima ao da Lady Gaga, que fechou com 14.046 reservas. A expectativa é que passem pelo Aeroporto do Galeão cerca de 314 mil passageiros. Já a ocupação nos hotéis na Zona Sul do Rio está em 80% (e 68% em toda cidade), de acordo com o HotéisRIO.

Para pegar carona no "efeito Shakira", os festeiros de plantão investiram em uma série de festas temáticas para celebrar a diva. O "esquenta" já começa nesta terça-feira e segue até o fim da semana — com direito ao feriado do Dia do Trabalhador, na sexta, 1º de maio. E para quem pensava que tudo acabaria no ato final da colombiana no palco em Copacabana, um aviso: várias casas abrirão suas portas para o after. Haja fôlego!

Veja abaixo a lista completa de eventos que homenageiam Shakira no Rio de Janeiro e se programe.

Terça-feira, 28 de abril

O Pink Flamingo (Rua Raul Pompéia 102, Copacabana) promove a festa Noche Latina Shakira, homenageando a artista. No setlist, DJ tocam sucessos da cantora, além de muito reggaeton, latin pop, cumbia, bachata, salsa e funk. O evento começa às 21h, e os ingressos custam a partir de R$ 30 (lote promocional).

Quinta-feira, 30 de abril

A roda de samba Então Tah! prmove a edição especial da Festa das Meninas em homenagem a Shakira. Além de muito samba, DJs e cantoras convidadas se apresentam a partir das 22h. O evento será no Terraço Sambola Hall (Av. Dom Helder Câmara 7775, Piedade). Ingressos + copo a partir de R$ 15.

A partir das 22h, o La Cueva (Rua Miguel Lemos 51, Copacabana), com sua tradicional festa Baile dos Maduros, promove o especial Shakira in Rio. Na pista, os DJs Beto Rodrigues, Alkay e Roliver trazem videos remixes atuais e flash back dos anos 1980, 1990, 2000 e, claro, muita Shakira. Ingressos a partir de R$ 30.

A Night To Remember volta ao Rio com uma setlist especial da Shakira, que abre a festa 20 Anos de Hannah Montana. A ação especial em homanagem à cantora colombiana está prevista para acontecer entre 22h e 0h30. Local: Up Turn (Rua Sacadura Cabral 147, Centro). Ingressos a partir de R$ 30.

A Tracklist Party, sucesso em São Paulo, estreia no Rio com uma edição especial dedicada à música pop, funk e latina, em especial, para os fãs da Shakira. Além do agito na pista, o público também tem acesso a karaokê, cabine de fotos estilo Polaroid, mural interativo, flash tatoo, sinuca, totó e fliperama. O evento, que custa R$ 25 (lote promocional), acontece no Fonte Rio (Rua Henrique de Novais 107, Botafogo), a partir das 23h.

A festa Oculto acontece no Edificio Touring, prédio recém-reformado no Centro do Rio (Praça Mauá, S/Nº), às 23h, fazendo um verdadeiro culto a Shakira. É um dos eventos mais esperados do ano. Ingressos a partir de R$ 95.

O Pink Flamingo (Rua Raul Pompéia 102, Copacabana) organiza o evento especial Rio Estoy Aquí, título que faz alusão a uma das músicas mais famosas da cantora. DJs pometem tocar os sucessos da artista colombiana para deixar o público no clima do Todo Mundo no Rio. O evento começa às 21h, e os ingressos são vendidos a R$ 50 (2º lote).

Sexta, 1º de maio

A festa Loka Loka Loka, organizada por Fofoka e Discos Baratos (Praça XV, 21, Centro), promete agito em dez horas de evento, a partir das 19h. No som, música eletrônica com ritmos latinos e influências do pop — aquela mistura que promete deixar todas possuídos pelo ritmo waka waka. Ingressos a partir de R$ 29,90.

A Growl Wild promove o Especial Shakira na Mansão L&D (R. André Cavalcanti 58, Centro). A partir das 23h, a noite é dedicada aos hits da cantora, como Hips Don’t Lie, Whenever Wherever, Waka Waka e She Wolf, trazendo nostalgia e muita dança na pista. Ingressos a partir de R$ 25.

Já o My Hole Don't Lie — Especial Shakira (Sacadura Cabral 147, Saúde), com os hits da cantora na pista. A festa é conhecida por atrações, performances e liberdade total. Às 23h59. A partir de R$ 80.

Aquecendo o público para o show da Shakira, o Fonte (Rua Henrique de Novais 107, Botafogo) celebra a vinda da artista ao Brasil, às 23h, com uma set list que promete sacudir a pista. Após as músicas da colombiana, o público continua festejando em uma noite em homenagem a Anitta. Ingressos a partir de R$ 30.

Shakira também é tema da Fiesta Latina Baila Baila, no Club Substation (Rua Siqueira Campos 143, loja 22a, Copacabana), que também comemora os 21 anos da Reggaeton Brasil. DJs prometem aquecer a pista como esquenta do megaevento de Shakira em Copacabanaàs 23h. Ingressos a partir de R$ 40.

O Pink Flamingo (Rua Raul Pompéia 102, Copacabana) festeja Shakira com a festa temática Waka Waka Brasil. A partir das 21h, o público entra no clima da diva latina com os maiores hits da carreira da cantora na pista. A partir de R$ 50.

A partir das 22h, o La Cueva (Rua Miguel Lemos 51, Copacabana) promove o Pré-Show Shakira in Rio, tocando músicas da artista. Ingressos a partir de R$ 40.

A tradicional La fiesta Chévere, que geralmente traz uma seleção escolhida a dedo das músicas mais calientes da cena latina, prepara um esquenta especial do show de Shakira para entrar no clima. Local: Tau Bar Club (Av. Nossa Sra. de Copacabana 1417, Copacabana). Ingressos a partir de R$ 30.

Outra festa que dá o que falar no Rio, a Treta celebra a chegada da diva latina com o esquenta do show da cantora. O evento em homenagem à artista começa às 23h no Espaço Rampa (Av. Repórter Nestor Moreira 42, Botafogo). Ingressos a partir de R$ 40.

Todo ano, o Baila da Cabra promove o pré das divas do pop que passam pelas areias de Copacabana. Ano passado foi a pré Gaga; dessa vez, a festa em homenagem a Shakira promete muito agito. Local: Cordão do Bola Preta (R. da Relação 03, Lapa), às 22h. Ingressos a partir de R$ 25.

Sábado, 2 de maio

Aulão de waka waka de graça

Na manhã do sábado (2), haverá um aulão gratuito de movimento focado em mobilidade de quadris e coluna para chegar no show da "Loba" com o corpo bem soltinho. Será uma hora de prática guiada por Ju Dominguez, que traz as melhores playlists com músicas de Shakira. Tudo de graça, mas tem que retirar ingresso no Sympla antes. O aulão acontece no Museu de Arte Moderna do Rio (Avenida Infante Dom Henrique 85, Parque do Flamengo).

Eventos pós-show

Perto das areias de Copacabana, o Club Substation (Rua Siqueira Campos 143, loja 22a, Copacabana) abre suas portas para o público que tiver assistido ao show de Shakira. A folia continua na boate com a tradicional Baila Baila, às 23h, dessa vez homenageando a cantora. Ingressos a partir de R$ 50.

A Pink Flamingo (Rua Raul Pompéia 102, Copacabana) estará aberta após o show de Shakira. A partir das 21h, o público continua no clima latino no "After da Loba". A partir de R$ 50.

Às 22h, o La Cueva (Rua Miguel Lemos 51, Copacabana) também faz o after da apresentação da cantora. Ingressos a partir de R$ 40.

A noite continua na La fiesta Chévere, no Tau Bar Club (Av. Nossa Sra. de Copacabana 1417, Copacabana), com reggaeton, cumbia, salsa, merengue, e mais ritmos calientes para manter a folia até o amanhecer. Ingressos a partir de R$ 30.

O after Loka, no Espaço Rampa (Avenida Reporter Nestor Moreira 42, Botafogo) promete um ambiente imersivo no mundo Shakira, com performances, shows e DJs tocando todos os álbuns da cantora. Ingressos a partir de R$ 30.

No Leblon, o Faro Beach Club (Av. Niemeyer 101, Leblon) recebe a festa after Joy Waka Waka. Com início às 23h59, com espaço para open bar exclusivo até às 6h do dia seguinte, o evento promete ser uma extensão do show de Shakira em Copa. Ingressos a partir de R$ 149 (pista) e R$ 349 (open bar).

A The Home (R. Sacadura Cabral 135, Saúde) leva para a pista seis DJs, que fazem o after pós-show de Shakira. A previsão para início da festa é 23h30. Ingressos a partir de R$ 40.

Domingo, 3 de maio

O Jo&Joe (Beco do Boticário 26, Cosme Velho) recebe, às 13h, o Pink Brunch no dia seguinte à apresentação da diva. Drag queens de todo o Brasil fazem apresentações, com direito a feijoada e à benção do Cristo Redentor. Ingressos: a partir de R$ 30.

A Festa Tchiboom agita o Nau Cidades (Av. Prof. Pereira Reis 36, Santo Cristo), a partir das 15h, reverenciando Shakira. Ingressos: R$ 90 (4º lote).

Bares e restaurantes

Com a cidade tomada por turistas e fãs por conta do show de Shakira, o Carioca da Gema (Av. Mem de Sá 79, Lapa) lançou cardápio especial inspirado na gastronomia colombiana. O menu traz três criações que fazem referência à culinária latina: patacones (R$22), tradicional preparo à base de banana-da-terra; arepa de carne seca com queijo (R$33), releitura que aproxima sabores colombianos de ingredientes brasileiros; e a limonada de coco (R$35). Para quem quiser provar a experiência completa, a casa oferece o combo com os três itens por R$75.

O bar e restaurante Novo (Av. Nossa Senhora de Copacabana 434, Copacabana) vai sortear dois vouchers de R$500 cada em comemoração à passagem de Shakira pelo Rio. Os sortudos que forem agraciados podem gastar o valor na consumação no restaurante no dia do show da cantora. A promoção acontece no Instagram do estabelecimento.

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