Artes Visuais Everton Duarte traz a exposição "La Nave Va" ao Recife pela primeira vez Mostra com nome telas apresenta universo criativo do artista plástico capixaba

O artista plástico Everton Duarte apresenta a exposição “La Nave Va”. A abertura ocorre nesta quarta-feira (27), às 19h, na loja Adroaldo Tapetes.

Na mostra, o universo criativo do artista capixaba está impresso em nove telas. Conhecido por desenvolver trabalhos em pintura, colagem cinética e esculturas em aço inoxidável com tinta automotiva, Everton promete uma “exposição descontraída”.

As obras exclusivas foram feitas com técnica mista, com dípticos e trípticos - divididas em dois ou três painéis, que, quando dispostos juntos, formam uma única imagem ou história visual.



Natural do Espírito Santo, Everton Duarte começou a frequentar aulas de pintura aos 17 anos, quando também começou a estudar mais profundamente arte e antiguidades. Ele passeou por vários estilos até chegar à pintura abstrata. O artista se instalou no Sul do Brasil no ano 2000 e, hoje, tem seu atelier na Praia Brava, em Itajaí, no litoral de Santa Catarina.

Serviço:

Exposição “La Nave Va”, de Everton Duarte

Quando: Abertura nesta quarta-feira (27), às 19h

Onde: Adroaldo Tapetes - Av. Eng. Domingos Ferreira, 2343 - Boa Viagem



