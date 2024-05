A- A+

Streaming "Evidências do Amor" estreia na Max e Fábio Porchat fala sobre repercussão: "As pessoas choram" Comediante divide a cena com Sandy no longa-metragem, que tem a música "Evidências" como pano de fundo da trama

Após levar o público às salas de cinema, “Evidências do Amor” já está disponível no streaming. A comédia romântica, que traz Sandy e Fábio Porchat como um casal e é inspirada na icônica música “Evidências”, estreou na Max na última quarta-feira (29).

Em entrevista à Folha de Pernambuco, Porchat falou sobre a repercussão que o longa-metragem alcançou durante sua exibição nos cinemas. “Eu nunca recebi tanta mensagem positiva em um filme como nesse. Acho que ele é mais do que só uma comédia romântica. As pessoas acabaram percebendo que tem uma mensagem, um tipo de realização diferente, uma produção potente e tudo isso surpreendeu as pessoas”, comentou.

Segundo o protagonista do longa, a emoção foi predominante entre as reações que recebeu como feedback. “As pessoas choraram, se emocionaram. Meu pai me ligou emocionado. Minha irmã falou: ‘Nunca vi meu pai chorar’. Então, o filme extrapola o básico e passa por um lugar de identificação total e real. Com o streaming, agora é a hora de chegar mais longe, capturar outro público ou, talvez, reunir mais gente para ver em casa”, apontou.

Dirigida por Pedro Antônio, a produção acompanha a história de encontros e desencontros de Marco Antônio (Porchat) e Laura (Sandy). Os dois se apaixonam ao som de “Evidências”, que cantam juntos em um karaokê. Com o término, Marco volta ao passado sempre que escuta a música, revivendo os momentos de amor e desentendimentos que marcaram a relação.

O longa-metragem destaca a força de uma canção que está na boca e no imaginário dos brasileiros. Composta por José Augusto e Paulo Sérgio Valle, “Evidências” chegou a ser eleita, em 2017, a canção mais tocada nos karaokês do país. Segundo o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad), a canção foi a mais tocada nos shows de 2023, mesmo após 33 anos de seu lançamento.

“Ela (a música) vai entrando na nossa mente e, quando você vê, está cantando. É um negócio muito mágico, porque é uma música longa, que não tem refrão fácil e que conta uma história. Ela tem tudo para não dar certo, a não ser o fato de que é brilhante, o ritmo é gostoso, a letra é linda e é bem cantada”, pondera Porchat.

Segundo o ator, que também participou da criação do roteiro, o filme não tenta fazer uma adaptação literal da letra para as telas. “Negar as aparências, disfarçar as evidências, dar uma chance para o amor. Eu acho que a essência da música é a alma dessa história”, observou.

Para interpretar o par romântico de Porchat no filme, Sandy voltou a atuar após mais de dez anos sem projetos na área. O ator classificou a colega como “muito estudiosa”, mas confessou que, antes de vê-la em ação, teve certo receio sobre como seria o seu desempenho nas cenas.

“Quando chegamos para gravar no primeiro dia, lembro que eu e o Pedro ficávamos nos olhando e perguntando: ‘Meu Deus, e se a Sandy não fizer isso bem?’. A gente sabe que ela canta maravilhosamente, mas há muito tempo não atuava. Ficamos apavorados, mas, quando começamos a passar as cenas, vimos que ela estava totalmente dentro, tinha o texto decorado, sabia o que tinha que ser feito e ouvia muito o diretor. Estávamos com uma pessoa que é atriz também”, declarou.

Veja também

TEATRO "Retratos de Chumbo, As Rosas que Enfrentaram os Canhões" entra em cartaz no Teatro Luiz Mendonça