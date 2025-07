A- A+

FAMOSOS Ex-affair de Neymar e protetora do filho de Marília Mendonça: quem é a namorada de Murilo Huff Cantor vive disputa com Ruth Moreira, mãe da cantora, pela guarda de Léo, de 5 anos

Gabriela Versiani, de 26 anos, não costuma fazer muitas publicações com Leozinho, como ela chama o filho de Marília Mendonça e do cantor Murilo Huff, com quem namora desde 2023. O que ela realmente valoriza é viver momentos especiais ao lado do pequeno, de 5 anos, que está no centro de uma disputa judicial entre o pai e a avó, Ruth Moreira, pela guarda — que atualmente está provisoriamente com o pai da criança. A influencer tem mantido certa discrição diante desse contexto familiar.

Em um dos poucos momentos em que se posicionou sobre a situação, Gabriela escreveu uma mensagem ao amado: “Você é um ser humano admirável, amor. Eu, sua família e seus amigos estamos com você. Acredito que a Marília esteja orgulhosa lá de cima de te ver enfrentando tudo isso pelo bem maior de vocês”.

Em meio à disputa judicial, ela também passou a receber diversos comentários de internautas — ora em apoio a Huff, ora a dona Ruth, como os fãs da cantora costumam chamá-la. Em certo momento, Gabriela até publicou um apoio mais contundente ao namorado, mas resolveu apagar para não criar mais polêmicas, mantendo a discrição.

Em diversos momentos, Gabriela afirmou construir uma relação próxima com Léo, baseada principalmente na amizade e no cuidado. “Eu quero deixar claro pra vocês que a nossa relação é incrível, muito recíproca, muito respeitosa mesmo. Eu não tenho pressa em expor o Léozinho aqui, porque ele é uma criança muito especial e eu tenho noção da grandiosidade que ele é”, contou ela certa vez em conversa com os seguidores. “Então a gente sempre quer proteger, quer cuidar.”

Gabriela vive um sólido relacionamento com Huff há dois anos. Anteriormente, a influencer ficou conhecida ainda por affairs com famosos como o jogador Neymar, o surfista Gabriel Medina e a empresária e ex-BBB Bianca Andrade, a Boca Rosa. Entre os ex-namorados estão nomes como MC Kevinho e DJ Barbara Labres.

Nas redes sociais, rumores dão conta de que o conflito entre Murilo Huff e Dona Ruth teria sido a gota d'água para que o cantor buscasse a Justiça para obter a guarda total de Léo Mendonça Huff, de 5 anos — fruto do antigo relacionamento com Marília —, e que, desde a morte da cantora, passa a maior parte do tempo sob os cuidados da avó materna. Sem dar mais detalhes, o ex- companheiro da sertaneja revelou, por meio das redes sociais, que descobriu "verdades" recentemente.

"Eu nunca pediria a guarda unilateral sem motivos. Infelizmente não posso expor todas as provas e fotos que tenho, pois está em segredo de Justiça. Mas a verdade prevalecerá", explicou o cantor, por meio de nota compartilhada no Instagram. As acusações foram rebatidas por Ruth, que usou as redes sociais para expor os cuidados despendidos com o neto. De lá pra cá, ambos vêm trocando farpas na internet.

Na última segunda-feira (30), após uma audiência de conciliação no Fórum Cível de Goiânia (GO), a Justiça decidiu que a criança permanecerá sob a guarda do pai, o cantor Murilo Huff, até que a ação judicial seja concluída. Fontes ouvidas pelo GLOBO revelam que o caso, tratado com segredo de Justiça, deve ganhar uma resolução definitiva na noite desta terça-feira (1º).

