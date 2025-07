Ex-assistente acusa Kanye West de agressão sexual e tráfico de pessoas, diz site

A- A+

O rapper Kanye West, de 47 anos, voltou a ser alvo de acusações graves por parte da ex-assistente pessoal, Lauren Pisciotta. Em documentos judiciais apresentados nesta semana na Califórnia, nos Estados Unidos, a antiga funcionária do cantor afirma ter sido vítima de uma série de abusos cometidos por ele, incluindo agressão sexual, tráfico sexual, cárcere privado e perseguição.

As novas alegações fazem parte de uma ação judicial ampliada, que se soma a um processo anterior aberto em 2024. Na ocasião, Pisciotta já havia acusado o artista de conduta inapropriada, como o envio de mensagens e vídeos considerados ofensivos, além de assédio moral no ambiente de trabalho.

Segundo o novo depoimento, os episódios teriam ocorrido durante uma viagem profissional a San Francisco, onde West planejava inaugurar uma unidade de sua escola Donda Academy. Pisciotta relata que, ao recusar as investidas do rapper, foi surpreendida por beijos forçados e perguntas de cunho sexual. Em outro momento, durante uma sessão de composição no quarto de hotel de West, ele teria se masturbado e a tocado sem consentimento, adormecendo logo em seguida enquanto falava com ela.

A ex-assistente também relata um episódio em que West teria invadido seu quarto, alegando querer usar o chuveiro. Segundo ela, o músico a empurrou para a cama, a imobilizou e forçou sexo oral. "Congelei de medo", descreveu, acrescentando que West teria pedido desculpas antes de deixar o local.

Além disso, Pisciotta afirma que o artista chegou a oferecê-la como "presente sexual" a outro homem, como parte de uma suposta troca envolvendo a parceira desse terceiro. Ela diz que esse tipo de comportamento era recorrente por parte do cantor.

No processo anterior, protocolado em maio, Pisciotta também acusa Kanye de tê-la drogado durante uma sessão de estúdio organizada em parceria com o produtor Diddy.

A equipe jurídica de Kanye West ainda não se pronunciou sobre as novas acusações até a publicação desta reportagem.

