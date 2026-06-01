A- A+

Luto Ex-astro mirim do R&B e integrante do grupo The Sylvers, Foster Sylvers morre aos 64 anos Cantor enfrentava um câncer de pâncreas em estágio avançado e estava internado em uma unidade de cuidados paliativos nos Estados Unidos

Foster Sylvers, ex-astro mirim da música americana e integrante do grupo familiar de R&B The Sylvers, morreu aos 64 anos nos Estados Unidos. A informação foi confirmada por seu irmão, Leon Sylvers III, que informou ao site TMZ, neste domingo (31), que o artista enfrentava um câncer de pâncreas em estágio 4. Segundo ele, Foster morreu em uma unidade de cuidados paliativos.

A morte provocou uma série de homenagens de familiares e admiradores. Nas redes sociais, sua filha, Erin Sylvers, publicou uma mensagem de despedida acompanhada por uma foto ao lado do pai.

"Descanse em paz, papai. Eu te amo muito", escreveu.

Carreira iniciada na infância

Foster ganhou projeção nacional na década de 1970 ao lado dos irmãos no grupo The Sylvers, uma das formações familiares mais populares da música soul e R&B da época. A banda emplacou sucessos como “Fool's Paradise”, “Boogie Fever” e “Hot Line”, sendo frequentemente comparada à família Jackson pelo talento coletivo e pelo sucesso comercial.

Além de atuar ao lado dos irmãos James, Edmund, Ricky e Angie, Foster tocava baixo, participou de turnês e também desenvolveu uma carreira solo. Ele tinha apenas 10 anos quando lançou seu primeiro trabalho individual, em 1973. A popularidade alcançada ainda na infância o levou a participações em programas de televisão de grande audiência, como “American Bandstand” e “Soul Train”.

Ao longo da carreira, os irmãos Sylvers lançaram dez álbuns durante os anos 1970. A família também enfrentou perdas ao longo dos anos: Edmund Sylvers morreu em 2004, vítima de câncer de pulmão, enquanto Christopher Sylvers, o caçula do grupo, morreu em 1985, aos 18 anos, em decorrência de hepatite. Foster deixa os irmãos Olympia, Leon, Charmaine, James, Joseph, Ricky, Angie e Pat, com quem ajudou a construir uma das trajetórias mais conhecidas da música soul americana.

Veja também