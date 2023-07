Ex-ator da Globo, Carlos Oliveira pede ajuda aos fãs: "tenho fome"

A- A+

O ator Marcos Oliveira, 67 anos, que ficou conhecido ao interpretar o inesquecível Beiçola, de "A Grande Família", programa da TV Globo, declarou que continua passando por dificuldades financeiras. Em uma postagem no Facebook, ele postou sua chave pix e chegou a afirmar: "Tenho fome. Me ajuda".



"Estou sem dinheiro, sem trabalho. Estão me processando: o Banco BV e o Itaú. Ajudei um amigo meu, ele não pagou e agora estou tentando resolver. Estou sem trabalho e preciso sobreviver. Consegui uma ajuda, mas fiquei devendo cinco meses de aluguel. Preciso de R$ 4 mil para começar a pagar o que devo em 18 vezes. Ainda tenho que pagar o aluguel, que é de R$ 3 mil", confessou.



O seu último trabalho foi na peça "Estrelas na Kitchenette". Depois disso, conta Oliveira, as propostas ficaram mais escassas. "Atuei no espetáculo e depois tive propostas, mas nada fixo. As pessoas estão me ajudando com o que podem: R$ 20, R$ 50. Não tenho parentes, todos morreram. Só tenho uma sobrinha que mora em São Paulo, mas não pode me ajudar, ela também não tem condições."



Saúde delicada



O ator também contou que passa por problemas de saúde. "Estou com a bolsa de colostomia porque perto do ânus está cheio de fístulas. Não tem como fechar. Segundo meu urologista e meu coloproctologista, as fístulas ainda precisam ser investigadas para ver se vou ficar de colostomia ou se vão colocar para dentro." Oliveira continua: "Estou com pouca comida e, por ser diabético, preciso comer mais legumes, verduras. Não como carne vermelha, só ovo, um pedaço de frango. E ainda tenho gastos com remédios, curativos para a colostomia, fraldas geriátricas, porque fiquei com incontinência urinária", revelou.

