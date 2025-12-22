A- A+

CELEBRIDADES Ex-ator mirim da Nickelodeon é visto vivendo em situação de rua na Califórnia; veja vídeo Mãe de Tylor Chase, que atuou em Manual de Sobrevivência Escolar do Ned, afirma que ator precisa de tratamento médico e não de ajuda financeira

Um ex-ator mirim da Nickelodeon foi visto vivendo em situação de rua no estado da Califórnia, nos Estados Unidos. Tylor Chase, hoje com 36 anos, ficou conhecido por interpretar Martin Qwerly na série Manual de Sobrevivência Escolar do Ned, exibida entre 2004 e 2007.

As imagens, publicadas no TikTok e que viralizaram em setembro, mostram Chase em Riverside, abordado por uma usuária da plataforma. Ao ser questionado se já havia atuado na televisão, ele respondeu sorrindo que participou da produção da Nickelodeon, confirmando sua identidade.

Vídeo:

DEVELOPING: Former Nickelodeon child star Tylor Chase who is known for his role “Martin” in the show Ned’s declassified survival guide was spotted appearing unrecognizable and homeless in California. Many fans are questions ‘What does Nickelodeon do to these kids.’ pic.twitter.com/CrhQpyWRbY — Dom Lucre | Breaker of Narratives (@dom_lucre) December 21, 2025



No vídeo, o ex-ator se apresenta e afirma estar na cidade por “um movimento cristão para atuar”. A gravação gerou grande repercussão nas redes sociais e levou a criadora do conteúdo a abrir uma campanha de arrecadação online, que chegou a pouco mais de US$ 1.200. Pouco depois, no entanto, a iniciativa foi retirada do ar a pedido da mãe de Chase.





Em mensagens divulgadas pela própria tiktoker, a mãe do ator demonstrou preocupação com a saúde do filho e afirmou que ele precisa de acompanhamento médico, não de dinheiro. Segundo ela, Tylor teria dificuldades para administrar recursos e aceitar tratamento. "Ele precisa de atenção médica, mas se recusa", escreveu.

